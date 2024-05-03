«Желала самоутвердиться»: в Днепре 14-летней девушке, стрелявшей в знакомую, объявили о подозрении

В Днепропетровской областной прокуратуре отметили, что 14-летняя девушка получила подозрение по статье о хулиганстве.
Напомним, В прошлую субботу, 27 апреля, на ж/м Ломовский возле кафе «Mirvari» разборки между подростками завершились стрельбой. Несовершеннолетние встретились, чтобы разрешить конфликт, но 14-летняя девушка выстрелила из страйкбольного оружия в 17-летнюю оппонентку.
Пострадавшую девушку забрали в больницу.
По мнению правоохранителей, 14-летняя девушка пренебрегла существующими общепринятыми правилами и нормами поведения в обществе, грубо нарушила общественный порядок на территории кафе в одном из районов Днепра.
Желая самоутвердиться путем унижения потерпевшей и демонстрируя свое презрение, она произвела несколько выстрелов в 17-летнюю девушку из специально приспособленного предмета для нанесения телесных повреждений, — комментируют событие в прокуратуре.
Санкция статьи, по которой объявили о подозрении, предусматривает наказание от 3 до 7 лет лишения свободы. Продолжается досудебное расследование.
Ранее мы публиковали видео с камер видеонаблюдения, зафиксировавших конфликт между девушками.
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