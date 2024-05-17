ТОП-7 необычных дворов в Днепре с оригинальными палисадниками: посуда, игрушки и щебень (ФОТО)

Журналисты dnepr.info прошлись по жилмассивам города и посмотрели, как выглядят палисадники жителей Днепра.
В этом небольшом палисаднике на жилмассиве Тополь местные посадили цветы и «подселили» маленьких жителей. Судя по всему, когда-то это были игрушки из «Киндер-сюрприза» и не только. Чтобы рассмотреть эти декорации — необходимо наклониться. Фигурки очень маленькие.
В одном из дворов по Запорожскому шоссе для украшения палисадника жители использовали цветные шины в которые посадили цветы и среди них установили огромные «часы».
А тут решили просто украсить красным «ободом» из пластика клумбу, где посадили цветы.
В этом дворе в качестве декорирования палисадника использовали пластиковые крышки и бутылки. За зиму «украшения» порядком выцвели, и жители пока еще не успели их обновить.
В одном из дворов жилмассива Днепра клумбу декорировали старой посудой и статуэтками. Вышло очень оригинально. Правда, большую часть композиции закрывают разросшиеся цветы.
В этом дворе у многоэтажки решили обойтись без пластика, посуды и игрушек и выложили замысловатый узор в палисаднике при помощи мелкого щебня, брусков из дерева и железной пластинки.
Жители двора на проспекте Мазепы решили вот так оригинально украсить свой палисадник, но при этом почему-то в качестве украшения выбрали «зимнего» героя одного из мультиков. При этом часть срезанного дерева украсили другими детскими игрушками.
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