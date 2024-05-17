В Днепре опровергли новость о приезде сотен военных из других областей для «усиления» ТЦК

В соцсетях начали распространять информацию о том, что якобы 18 мая в Днепр прибудут "сотни военных" для "усиления" ТЦК.

Как сообщили в Днепропетровском ТЦК и СП, в социальных сетях начала распространяться фейковая «новость» о том, что на «усиление» к подчиненным оперативному командованию ОТЦК и СП вроде бы уже завтра должны прибыть военнослужащие из ТЦК других областей Украины.

Воображаемая цифра сейчас составляет несколько сотен и имеет тенденцию к увеличению.

Официально сообщаем – это фейк. Источник – российские пропагандистские ресурсы, пытающиеся разогнать очередную ложь в рамках своей информационно-психологической операции с целью дискредитации системы территориальных центров комплектования и социальной поддержки и Вооруженных Сил Украины в целом, — говорится в сообщении.

Так что никаких «усилений» личным составом из других ТЦК в Днепропетровской, Запорожской и других областях не планируется.

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