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Тарифы на электроэнергию могут возрасти с 1 июня: какой будет стоимость света

Сегодня 16:51
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Цены на электроэнергию могут подняться уже с 1 июня.

Новости Днепра про Тарифы на электроэнергию могут возрасти с 1 июня: какой будет стоимость света

Такой прогноз озвучил нардеп и член парламентского Комитета по энергетике и жилищно-коммунальным услугам Сергей Нагорняк, пишет «Телеграф».

Чиновник отметил, что ситуация со светом в ближайшее время немного улучшится, но отключения в вечерние пиковые часы останутся.

По словам нардепа, отключения не начались после последних массовых обстрелов только потому, что в апреле была аномально теплая погода. А с наступлением холодов в мае люди стали чаще использовать электроприборы, из-за чего потребление электроэнергии выросло на 1000 мВт.

Кроме этого, работавшие на максимуме мощностей атомные электростанции снизили производство где-то на 500 мВт из-за необходимости регламентных ремонтных работ.

В настоящее время продолжаются переговоры с западными финансовыми институтами по привлечению кредитов на восстановление поколения. Также идут активные обсуждения о повышении тарифов на электроэнергию для населения.

Тарифы могут возрасти уже с 1 июня. Цена за киловатт может достичь 4,5-5 грн/кВт для бытовых потребителей. Вырученные средства, по словам Нагорняка, пойдут не компаниям, которые обслуживают людей, а будут тратиться на развитие генерации.

Энергоатом ежегодно дотирует население около 100 млрд грн, Укргидроэнерго — около 25 млрд грн. Средства, полученные от повышения тарифов, будут аккумулированы на восстановление мощностей Укргидроэнерго и на строительство 3 и 4 энергоблоков Хмельницкой АЭС. Собственное поколение для нас сейчас очень важно, — заметил Нагорняк.

Напомним, ранее мы сообщали, где узнать графики отключения света в Днепре.

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