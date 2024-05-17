Тарифы на электроэнергию могут возрасти с 1 июня: какой будет стоимость света

Такой прогноз озвучил нардеп и член парламентского Комитета по энергетике и жилищно-коммунальным услугам Сергей Нагорняк, пишет «Телеграф».
Чиновник отметил, что ситуация со светом в ближайшее время немного улучшится, но отключения в вечерние пиковые часы останутся.
По словам нардепа, отключения не начались после последних массовых обстрелов только потому, что в апреле была аномально теплая погода. А с наступлением холодов в мае люди стали чаще использовать электроприборы, из-за чего потребление электроэнергии выросло на 1000 мВт.
Кроме этого, работавшие на максимуме мощностей атомные электростанции снизили производство где-то на 500 мВт из-за необходимости регламентных ремонтных работ.
В настоящее время продолжаются переговоры с западными финансовыми институтами по привлечению кредитов на восстановление поколения. Также идут активные обсуждения о повышении тарифов на электроэнергию для населения.
Тарифы могут возрасти уже с 1 июня. Цена за киловатт может достичь 4,5-5 грн/кВт для бытовых потребителей. Вырученные средства, по словам Нагорняка, пойдут не компаниям, которые обслуживают людей, а будут тратиться на развитие генерации.
Энергоатом ежегодно дотирует население около 100 млрд грн, Укргидроэнерго — около 25 млрд грн. Средства, полученные от повышения тарифов, будут аккумулированы на восстановление мощностей Укргидроэнерго и на строительство 3 и 4 энергоблоков Хмельницкой АЭС. Собственное поколение для нас сейчас очень важно, — заметил Нагорняк.
Напомним, ранее мы сообщали, где узнать графики отключения света в Днепре.
Читайте также:
Автор:
Предварительно, изменения будут действовать с 7:20 до 10:00!
Пока живем с графиками отключений.
Заряжайте гаджеты!
Предварительно, ограничения действуют с 6:40 до 09:00!
В Днепре несовершеннолетняя девушка покончила с собой.
В теплое время года жители многих многоэтажных домов Днепра украшают свои палисадники. Речь идет не только о разных цветах, которые они там высаживают, но и о декорациях, которые устанавливают среди цветущего оазиса под окнами домов.
В Днепре на выходных, 18 и 19 мая, запланировано немало интересных мероприятий для взрослых и детей.
Житель Павлограда во время работы нашел камень со следом неизвестного существа.
В Кривом Роге расположен уникальный Гранд-каньон, масштабы которого впечатляют.
В Кривом Роге строят "подземные школы".
Сегодня, 17 мая, президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о повышении штрафов за нарушение военного учета.
Сегодня во многих странах мира отмечается День рождения интернета. Эта технологи изменила жизнь многих людей, помогла сделать кучу открытий и создала новые профессии. День 17 мая выбран не случайно, именно тогда, в 1991 году был принят единый стандарт World Wide…
Трагедия произошла на украинско-румынской границе.
Открытие аэропорта во Львове поможет "закрыть небо"
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!