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  • Чистый четверг: в Днепре заметили женщину, которая сбрасывала на прохожих мусор с балкона

Чистый четверг: в Днепре заметили женщину, которая сбрасывала на прохожих мусор с балкона

Сегодня 12:41
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На одном из жилых массивов Днепра заметили женщину, которая сбрасывала строительный мусор с балкона на 8-м этаже.

Новости Днепра про Чистый четверг: в Днепре заметили женщину, которая сбрасывала на прохожих мусор с балкона

В Днепре заметили женщину, которая в Чистый четверг устроила большую уборку, а затем сбрасывала мусор с балкона на 8-м этаже. По словам прохожих, ставших свидетелями этого события, хозяйка решила избавиться от строительных отходов, выбросив их под окна многоэтажки.

Впрочем, женщина не убедилась в том, что внизу никого нет, поэтому едва не бросила мусор на голову бабушки, которая в тот момент выгуливала свою собачку. Прохожие сделали замечания хозяйки, сделав акцент на том, что днепрянка могла случайно травмировать людей.

Вот так мы мусор скидываем, 8 этаж, женщина бабушку чуть не прибила, — комментирует ситуацию автор видео.

Жительница дома пообещала убрать мусор, однако продолжила выбрасывать куски строительных отходов со своего балкона.

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Новости Днепра про Чистый четверг: в Днепре заметили женщину, которая сбрасывала на прохожих мусор с балконаУкраїнська Новости Днепра про Чистый четверг: в Днепре заметили женщину, которая сбрасывала на прохожих мусор с балконаРусский

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