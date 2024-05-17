В Днепре 17-летняя девушка повесилась на веревке от штор

Напомним, недавно патрульные в последний момент спасли мужчину, который хотел прыгнуть с моста в Днепре.

В Днепре несовершеннолетняя девушка покончила с собой.

Житель Павлограда во время работы нашел камень со следом неизвестного…

В Днепре на выходных, 18 и 19 мая, запланировано немало…

В теплое время года жители многих многоэтажных домов Днепра украшают…

ТОП-7 необычных дворов в Днепре с оригинальными палисадниками: посуда, игрушки и щебень (ФОТО) В теплое время года жители многих многоэтажных домов Днепра украшают свои палисадники. Речь идет не только о разных цветах, которые они там высаживают, но и о декорациях, которые устанавливают среди цветущего оазиса под окнами домов. 1 просмотров

Куда пойти в Днепре на выходных: список мероприятий В Днепре на выходных, 18 и 19 мая, запланировано немало интересных мероприятий для взрослых и детей. 4 просмотров

В Павлограде мужчина нашел в шахте слепок древнего существа Житель Павлограда во время работы нашел камень со следом неизвестного существа. 2 просмотров

Зеленский подписал закон о повышении штрафов за нарушение правил мобилизации Сегодня, 17 мая, президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о повышении штрафов за нарушение военного учета. 5 просмотров