В Днепре 17-летняя девушка повесилась на веревке от штор

17-летняя девушка совершила самоубийство, повесившись на веревке от шторы.
Тело девушки вечером 16 мая обнаружили родители.
Предварительно известно, что несовершеннолетняя совершила самоубийство.
Журналисту dnepr.info спикер Днепровского районного управления полиции Алина Стадник сообщила, что указанным фактом возбуждено уголовное производство. Все обстоятельства выясняют правоохранители.
Причины такого поступка девушки пока неизвестны.
Напомним, недавно патрульные в последний момент спасли мужчину, который хотел прыгнуть с моста в Днепре.
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