Выпрашивал картошку фри: в Днепре павлин удивил своим визитом посетителей кафе (ВИДЕО)

Павлин, посетивший кафе в Днепре, удивил посетителей.

В кафе в Днепре заметили белого павлина, разгуливавшего с распущенными перьями. Появление пернатого изумило посетителей. Скорее всего птицу увидели на территории яхт-клуба Сечь, где они свободно гуляют вместе с людьми.

Авторы видео, которым удалось встретить птицу отметили, что павлин выпрашивал у людей картошку фри. В то же время, люди переживают за здоровье пернатого, которого могут подкормить вредной для него пищей.

Эпическое появление белого павлина в кафе Днепра можно увидеть на видео.

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