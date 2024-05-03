В Днепропетровской области мужчина напал на своего соседа в подъезде

В Марганце, 29 апреля в жилом доме в подъезде произошло покушение на убийство. 38-летний мужчина напал на своего 51-летнего соседа — нанес ему несколько ударов молотком, а затем ударил ножом в голову.
После совершения преступления нападавший скрылся.
Вскоре правоохранители разыскали злоумышленника. Его задержали и доставили в отделение. Орудие преступления: нож и молоток – изъяли.
30 апреля нападающему сообщили о подозрении по части 3 статьи 15, части 1 статьи 115 (покушение на убийство) Уголовного кодекса Украины. В настоящее время мужчина под стражей.
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