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Ночью над Днепропетровщиной силы ПВО уничтожили 5 «шахедов»

Сегодня 09:45
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Силы ПВО сбили 5 вражеских дронов.

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Об этом сообщает глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

Этой ночью в Павлоградском районе защитники сбили пять шахедов. Но без разрушений не обошлось. Поврежден объект критической инфраструктуры. А еще – три частных дома. Один из них загорелся. Пожар был потушен. Пострадали мужчина и женщина. Оба госпитализированы в состоянии средней тяжести, — говорится в сообщении главы ОВА.

Вечером и ночью враг также пять раз атаковал Никопольщину. Применял тяжелую артиллерию, РСЗО «Град» и дрон-камикадзе. Громко было в райцентре и Марганецкой общине.

Повреждения получили объекты критической инфраструктуры. Люди не пострадали.

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