Ночью над Днепропетровщиной силы ПВО уничтожили 5 «шахедов»

Об этом сообщает глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.
Этой ночью в Павлоградском районе защитники сбили пять шахедов. Но без разрушений не обошлось. Поврежден объект критической инфраструктуры. А еще – три частных дома. Один из них загорелся. Пожар был потушен. Пострадали мужчина и женщина. Оба госпитализированы в состоянии средней тяжести, — говорится в сообщении главы ОВА.
Вечером и ночью враг также пять раз атаковал Никопольщину. Применял тяжелую артиллерию, РСЗО «Град» и дрон-камикадзе. Громко было в райцентре и Марганецкой общине.
Повреждения получили объекты критической инфраструктуры. Люди не пострадали.
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