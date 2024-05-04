Ночью над Днепропетровщиной силы ПВО уничтожили 5 «шахедов»

Силы ПВО сбили 5 вражеских дронов.

Об этом сообщает глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

Этой ночью в Павлоградском районе защитники сбили пять шахедов. Но без разрушений не обошлось. Поврежден объект критической инфраструктуры. А еще – три частных дома. Один из них загорелся. Пожар был потушен. Пострадали мужчина и женщина. Оба госпитализированы в состоянии средней тяжести, — говорится в сообщении главы ОВА.