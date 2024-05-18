Погода на 18 мая: в Днепре ожидается переменная облачность

Согласно прогнозам синоптиков, к вечеру в Днепре погода прояснится, но к этому моменту небо будет покрыто облаками. Без осадков! Утром температура воздуха +13°. До обеда столбики термометра будут показывать до +21°. Скорость ветра до 4 метров в секунду.

Демонтируют стелу, расположенную на въезде в Днепр со стороны Слобожанского…

В теплое время года жители многих многоэтажных домов Днепра украшают…

В Днепре на ряде улиц перебои с водой из-за обесточивания В Днепре в одном из районов снижено давление подачи воды из-за обесточивания насосных станций. 3 просмотров

В Днепре опровергли новость о приезде сотен военных из других областей для «усиления» ТЦК В соцсетях начали распространять информацию о том, что якобы 18 мая в Днепр прибудут "сотни военных" для "усиления" ТЦК. 17 просмотров

ТОП-7 необычных дворов в Днепре с оригинальными палисадниками: посуда, игрушки и щебень (ФОТО) В теплое время года жители многих многоэтажных домов Днепра украшают свои палисадники. Речь идет не только о разных цветах, которые они там высаживают, но и о декорациях, которые устанавливают среди цветущего оазиса под окнами домов. 2 просмотров