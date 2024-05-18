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Погода на 18 мая: в Днепре ожидается переменная облачность

Сегодня 06:15
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Хорошего дня, друзья!

Новости Днепра про Погода на 18 мая: в Днепре ожидается переменная облачность

Согласно прогнозам синоптиков, к вечеру в Днепре погода прояснится, но к этому моменту небо будет покрыто облаками. Без осадков! Утром температура воздуха +13°. До обеда столбики термометра будут показывать до +21°. Скорость ветра до 4 метров в секунду.

Народные приметы на 18 мая: 

  • Если кот жует траву на огороде, вскоре придут дожди.
  • Утреннее солнце кажется слишком большим — к дождю.
  • Появилось много бабочек — скоро наступит жара.

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Новости Днепра про Погода на 18 мая: в Днепре ожидается переменная облачностьУкраїнська Новости Днепра про Погода на 18 мая: в Днепре ожидается переменная облачностьРусский

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