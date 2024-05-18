В бою на Донеччині загинув Герой з Дніпропетровщини Костянтин Рогачов

Про це повідомив Кам’янський міський голова Андрій Білоусов.
П’ятого травня поблизу населеного пункту Тоненьке на Донеччині, в бою за вільну і незалежну Україну, загинув старший солдат Рогачов Костянтин Вадимович. Від імені всієї громади, Кам’янської міської ради, виконавчого комітету та особисто від себе висловлюю глибокі співчуття рідним і близьким полеглого захисника, — йдеться у дописі очільника міста.
Чоловік народився 25 листопада 1991 року в Дніпродзержинську. У 2010 році закінчив місцеве ПТУ №26. У тому ж році проходив строкову службу.
До лав ЗСУ Костянтин Рогачов став у березні 2022 року, майже одразу після початку повномасштабного російського вторгнення.
У Героя вдома залишилися дружина, донька та мати.
Редакція висловлює щирі співчуття рідним, близьким та побратимам Захисника України.
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