В бою на Донеччині загинув Герой з Дніпропетровщини Костянтин Рогачов

В боях за Україну загинув старший солдат Рогачов Костянтин Вадимович.

Про це повідомив Кам’янський міський голова Андрій Білоусов.

П’ятого травня поблизу населеного пункту Тоненьке на Донеччині, в бою за вільну і незалежну Україну, загинув старший солдат Рогачов Костянтин Вадимович. Від імені всієї громади, Кам’янської міської ради, виконавчого комітету та особисто від себе висловлюю глибокі співчуття рідним і близьким полеглого захисника, — йдеться у дописі очільника міста.

Чоловік народився 25 листопада 1991 року в Дніпродзержинську. У 2010 році закінчив місцеве ПТУ №26. У тому ж році проходив строкову службу.

До лав ЗСУ Костянтин Рогачов став у березні 2022 року, майже одразу після початку повномасштабного російського вторгнення.

У Героя вдома залишилися дружина, донька та мати.

Редакція висловлює щирі співчуття рідним, близьким та побратимам Захисника України.

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