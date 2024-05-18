У Дніпрі вночі на вулиці Набережна Перемоги сталася смертельна ДТП

Про це повідомляє пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області.
Вночі о 00:12 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду, що сталася на вулиці Набережна Перемоги Соборного району міста Дніпро. По прибуттю до місця події рятувальники встановили, що водій легкового автомобіля «Geely CK» не впорався з керування та здійснив зіткнення з електроопорою, — йдеться у дописі.
Працівники швидкої допомоги до прибуття рятувальників деблокували жінку з понівеченої автівки та ушпиталили її до лікарні.
Внаслідок ДТП водія затиснуло в авто.
Співробітники ДСНС за допомогою гідравлічного інструменту деблокували чоловіка без ознак життя.
Співробітники Нацполіції з’ясовуватимуть усі обставини аварії.
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