У Дніпрі вночі на вулиці Набережна Перемоги сталася смертельна ДТП

У Дніпрі сьогодні вночі сталася смертельна автотроща.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області.

Вночі о 00:12 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду, що сталася на вулиці Набережна Перемоги Соборного району міста Дніпро. По прибуттю до місця події рятувальники встановили, що водій легкового автомобіля «Geely CK» не впорався з керування та здійснив зіткнення з електроопорою, — йдеться у дописі.

Працівники швидкої допомоги до прибуття рятувальників деблокували жінку з понівеченої автівки та ушпиталили її до лікарні.

Внаслідок ДТП водія затиснуло в авто.

Співробітники ДСНС за допомогою гідравлічного інструменту деблокували чоловіка без ознак життя.

Співробітники Нацполіції з’ясовуватимуть усі обставини аварії.

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