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Когда нужно платить судебный сбор и кто может его не платить в 2024 году

Сегодня 17:35
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Судебный сбор в Украине часто является неотъемлемой частью при подаче различных заявлений, исков и жалоб в суд. Согласно Законодательству, в некоторых случаях судебный сбор не взымается.

Новости Днепра про Когда нужно платить судебный сбор и кто может его не платить в 2024 году

Журналисты dnepr.info узнали, когда нужно платить судебный сбор, когда нет и кто обязан его платить.

Размер судебного сбора

Сумма судебного сбора зависит от прожиточного минимума для трудоспособных лиц. В Украине на сегодня он составляет 3028 грн. К каждому иску процентная ставка судебного сбора определяется индивидуально. Также на стоимость влияет и возможная запрошенная сумма в иске.  Узнать более подробно о ставке сбора можно тут

Кто обязан платить судебный сбор

Платить судебный сбор обязаны как граждане Украины, так и иностранцы, лица без гражданства. Если речь идет о судебной тяжбе предприятий или организаций – то иски оплачиваются от их «имени».

Когда необходимо платить судебный сбор

Оплатить судебный сбор нужно если подается исковое заявление, заявление кассационная или апелляционная жалоба на уже принятые судом решение. Нужно заплатить сбор за подачу заявления о пересмотре судебного решения в связи с открывшимися новыми обстоятельствами или решения принятого Верховным судом, а также при подаче заявления об отмене третейского суда.

Кроме этого следует оплатить судебный сбор в случае принятия решения, предусмотренного законом и при заявлении о выдаче исполнительного документа для принудительного исполнения решения, а также за выдачу судами документов.

Когда не нужно платить судебный сбор

Сбор не взымается при подаче в суд заявления о расторжении брака с тем, кто признан безвестно отсутствующим, об установлении факта увечья, если это необходимо для начисления пенсии или назначения пособия.

Не надо платить за сбор, если необходимо установить факт смерти лица, пропавшего без вести, при изменении или установлении способа, порядка и срока исполнения судебного решения или вынесении дополнительного решения.

Сбор не нужен при иске о выдаче ограничительных предписаний, при апелляционной и кассационной жалобе о защите прав малолетних и не совершеннолетних, при подаче заявления по вопросу нарушения прав потребителя.

Кто может не платить судебный сбор

От уплаты судебного сбора освобождены истицы – в делах о восстановлении на работе и выплате зарплаты, те кто хочет возмещения за полученные увечья, травмы приведшие к инвалидизации или смерти пострадавшего. Не платят и те, кто хочет взыскать алименты и те, кто хочет получить возмещение материальных убытков в следствии совершения в их отношении криминального правонарушения.

Освобождены от уплаты лица с инвалидностью  I и II групп, законные представители детей с инвалидностью и нетрудоспособных лиц с инвалидностью.

Не нужно платить судебный сбор военнослужащим, если их иск касается дел связанных с исполнение военного долга либо действием во время его исполнения, также не нужно платить сбор участникам боевых действий, беженцам.

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