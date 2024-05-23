В Днепре мужчина хотел прыгнуть под автомобили с мостика на автовокзале

Житель Днепра перелез через парапет мостика и собирался прыгнуть под машины.

В четверг, 23 мая, на автовокзале чуть не случилась трагедия. Мужчина перелез через ограждение мостика через который едут автобусы, и свесился с края, намереваясь прыгнуть вниз.

По словам очевидцев, полицейские, патрулировавшие территорию, немедленно бросились к месту происшествия, схватили мужчину за руки и удержали его от падения вниз.

Когда стражи порядка подбежали к горожанину, его тело уже свисало с моста, под которым курсировали рейсовые автобусы. Если бы не патрульные, то мужчина мог бы либо тяжело травмироваться, либо разбиться насмерть.

Пострадавшего передали специалистам, оказавшим ему первую помощь. В настоящее время мужчина под наблюдением врачей и психологов.