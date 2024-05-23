В Днепре мужчина хотел прыгнуть под автомобили с мостика на автовокзале

В четверг, 23 мая, на автовокзале чуть не случилась трагедия. Мужчина перелез через ограждение мостика через который едут автобусы, и свесился с края, намереваясь прыгнуть вниз.
По словам очевидцев, полицейские, патрулировавшие территорию, немедленно бросились к месту происшествия, схватили мужчину за руки и удержали его от падения вниз.
Когда стражи порядка подбежали к горожанину, его тело уже свисало с моста, под которым курсировали рейсовые автобусы. Если бы не патрульные, то мужчина мог бы либо тяжело травмироваться, либо разбиться насмерть.
Пострадавшего передали специалистам, оказавшим ему первую помощь. В настоящее время мужчина под наблюдением врачей и психологов.
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