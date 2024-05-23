Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

Куда пойти в Днепре в пятницу и на выходных

Сегодня 17:02
просмотров

Жители Днепра могут интересно провести вечер пятницы и выходные.

В Днепре 24, 25 и 26 мая состоится ряд культурных мероприятий.

Новости Днепра про Куда пойти в Днепре в пятницу и на выходных

Об этом сообщили в Днепровском городском совете.

Пятница (24 мая):

  • 17:00 – трагикомедия «Остров Inishmaan» в Днепровском драматическом молодежном театре «Верим!».
  • 18:00 – «Спальня Сальвадора». Комедия по ритму танго в Днепровском академическом театре драмы и комедии.
  • 18:00 – Симфонический концерт в Днепропетровской филармонии им. Леонида Когана.

Суббота (25 мая):

  • 12:00 – кукольный спектакль «Коза-дереза» в Днепровском городском театре кукол «Театр актера и куклы».
  • 15:00, 16:00, 17:00 – международная акция «НОЧЬ в МУЗЕЕ». 5 музеев в единственном маршруте в Музее истории Днепра.
  • 18:00, 19:00 – иммерсивное шоу «Днепр под микроскопом» в Музее истории Днепра.
  • 15:00 – смертельный диспут «Orgia» по пьесе Леси Украинки в Днепровском драматическом молодежном театре «Верим!».
  • 16:00 – спектакль Дикий в Днепровском академическом украинском театре одного актера Крик.
  • 16:00 – почти комедия «Все мужчины изменяют» в Днепровском академическом театре драмы и комедии.
  • 18:00 – премьера спектакля «Конотопская ведьма» от MODERN THEATRE в КПК «Арттерритория» филиал «ИСКРА».
  • 18:00 – космическая Мари Жигинас в Днепропетровской филармонии им. Леонида Когана.

Воскресенье (26 мая):

  • 12:00 – кукольный спектакль «Коза-дереза» в Днепровском городском театре кукол «Театр актера и куклы».
  • 12:00 – творческий марафон художественных школ города Днепра #Dnipro_Music_Drive в Концерт-холле «Победа».
  • 16:00 – спектакль Дикий в Днепровском академическом украинском театре одного актера Крик.
  • 16:00 – суперкомедия «Слишком женат таксист» в Днепровском академическом театре драмы и комедии.
  • 16:00 – музыкальное шоу «Современные украинские хиты» от вокально-хореографического ансамбля «Юность Днепра» в Днепровском доме искусств.
  • 17:00 – интерактивный кибер-спектакль «Соник спасает Роблокс и Майнкрафт» в КПК «Арттерритория» филиал «Энергетик».
  • 17:00 – старинный французский балет «Жизель» в Днепровском академическом театре оперы и балета.
  • 18:00 – премьера спектакля «СН?» в Днепропетровской филармонии им. Леонида Когана.

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре можно посетить сразу 5 музеев по одному билету.

Читайте также:

Новости Днепра про Куда пойти в Днепре в пятницу и на выходныхУкраїнська Новости Днепра про Куда пойти в Днепре в пятницу и на выходныхРусский

Автор:


# # # #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    Когда нужно платить судебный сбор и кто может его не платить в 2024 году
    Новости Днепра
    Сегодня 17:35
    Когда нужно платить судебный сбор и кто может его не платить в 2024 году

    Судебный сбор в Украине часто является неотъемлемой частью при подаче…

    Аэрокосмическую компанию, которая имела офис в Днепре, хотят продать за $1,5 млрд
    Новости Днепра
    Сегодня 17:02
    Аэрокосмическую компанию, которая имела офис в Днепре, хотят продать за $1,5 млрд

    Firefly Aerospace, которой с 2017-го по 2022 год владел украинский…

    Будьте осторожны: в Днепре из-за отключения света не работает большинство светофоров
    Новости Днепра
    Сегодня 16:17
    Будьте осторожны: в Днепре из-за отключения света не работает большинство светофоров

    В Днепре не работает 60 светофоров. Водителей просят быть осторожными…

    Можно поспать и рисовать на стенах: в МОН показали, как будут выглядеть школы будущего в Украине
    Новости Днепра
    Сегодня 15:32
    Можно поспать и рисовать на стенах: в МОН показали, как будут выглядеть школы будущего в Украине

    В Украине представили проект современных школ, которые должны появиться после…

    Последние новости

    Когда нужно платить судебный сбор и кто может его не платить в 2024 году
    Когда нужно платить судебный сбор и кто может его не платить в 2024 году

    Судебный сбор в Украине часто является неотъемлемой частью при подаче различных заявлений, исков и жалоб в суд. Согласно Законодательству, в некоторых случаях судебный сбор не взымается.

    Сегодня 17:35
    1
    просмотров
    Аэрокосмическую компанию, которая имела офис в Днепре, хотят продать за $1,5 млрд
    Аэрокосмическую компанию, которая имела офис в Днепре, хотят продать за $1,5 млрд

    Firefly Aerospace, которой с 2017-го по 2022 год владел украинский бизнесмен Макс Поляков, могут продать.

    Сегодня 17:02
    2
    просмотров
    Будьте осторожны: в Днепре из-за отключения света не работает большинство светофоров
    Будьте осторожны: в Днепре из-за отключения света не работает большинство светофоров

    В Днепре не работает 60 светофоров. Водителей просят быть осторожными на дорогах.

    Сегодня 16:17
    4
    просмотров
    В Днепропетровской области мужчине отрезало пальцы циркулярной пилой
    В Днепропетровской области мужчине отрезало пальцы циркулярной пилой

    В Павлоградском районе мужчине отрезало пальцы циркулярной пилкой.

    Сегодня 16:02
    1
    просмотров
    Можно поспать и рисовать на стенах: в МОН показали, как будут выглядеть школы будущего в Украине
    Можно поспать и рисовать на стенах: в МОН показали, как будут выглядеть школы будущего в Украине

    В Украине представили проект современных школ, которые должны появиться после войны.

    Сегодня 15:32
    5
    просмотров
    3500$ за уклонение от службы: в Никополе задержали главу военно-врачебной комиссии ТЦК
    3500$ за уклонение от службы: в Никополе задержали главу военно-врачебной комиссии ТЦК

    В Никополе на Днепропетровщине на взятке задержали главу ВЛК.

    Сегодня 15:04
    0
    просмотров
    В Днепре грузовик перевернулся на бок: есть пострадавшие
    В Днепре грузовик перевернулся на бок: есть пострадавшие

    Сегодня, 23 мая, в 12.44 Служба спасения получила сообщение о дорожно-транспортном происшествии на улице Журналистов в Индустриальном районе Днепра.

    Сегодня 14:45
    4
    просмотров
    В Днепре можно посетить сразу 5 музеев по одному билету
    В Днепре можно посетить сразу 5 музеев по одному билету

    25 мая жители Днепра могут посетить пять музеев по одному билету.

    Сегодня 14:39
    2
    просмотров
    Призрак эпохи: история полуразрушенного катера, который много лет стоит у речпорта в Днепре
    Призрак эпохи: история полуразрушенного катера, который много лет стоит у речпорта в Днепре

    Вот уже несколько лет недалеко от здания порта в Днепре в воде стоит старый ржавый катер. Он наполовину ушел на дно, хоть и находится у берега. На нем еще сохранились остатки былой белой краски, но большая часть корпуса проржавела.

    Сегодня 14:31
    2
    просмотров
    Мэр Днепра раскрыл имена пары, чье фото разлетелось по сети и растрогало тысячи людей
    Мэр Днепра раскрыл имена пары, чье фото разлетелось по сети и растрогало тысячи людей

    Мэр Днепра рассказал, кем были девушка и парень, чье фото накануне разлетелось по сети.

    Сегодня 14:20
    1
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх