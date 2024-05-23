Куда пойти в Днепре в пятницу и на выходных
Жители Днепра могут интересно провести вечер пятницы и выходные.
В Днепре 24, 25 и 26 мая состоится ряд культурных мероприятий.
Об этом сообщили в Днепровском городском совете.
Пятница (24 мая):
17:00 – трагикомедия «Остров Inishmaan» в Днепровском драматическом молодежном театре «Верим!». 18:00 – «Спальня Сальвадора». Комедия по ритму танго в Днепровском академическом театре драмы и комедии. 18:00 – Симфонический концерт в Днепропетровской филармонии им. Леонида Когана.
Суббота (25 мая):
12:00 – кукольный спектакль «Коза-дереза» в Днепровском городском театре кукол «Театр актера и куклы». 15:00, 16:00, 17:00 – международная акция «НОЧЬ в МУЗЕЕ». 5 музеев в единственном маршруте в Музее истории Днепра. 18:00, 19:00 – иммерсивное шоу «Днепр под микроскопом» в Музее истории Днепра. 15:00 – смертельный диспут «Orgia» по пьесе Леси Украинки в Днепровском драматическом молодежном театре «Верим!». 16:00 – спектакль Дикий в Днепровском академическом украинском театре одного актера Крик. 16:00 – почти комедия «Все мужчины изменяют» в Днепровском академическом театре драмы и комедии. 18:00 – премьера спектакля «Конотопская ведьма» от MODERN THEATRE в КПК «Арттерритория» филиал «ИСКРА». 18:00 – космическая Мари Жигинас в Днепропетровской филармонии им. Леонида Когана.
Воскресенье (26 мая):
12:00 – кукольный спектакль «Коза-дереза» в Днепровском городском театре кукол «Театр актера и куклы». 12:00 – творческий марафон художественных школ города Днепра #Dnipro_Music_Drive в Концерт-холле «Победа». 16:00 – спектакль Дикий в Днепровском академическом украинском театре одного актера Крик. 16:00 – суперкомедия «Слишком женат таксист» в Днепровском академическом театре драмы и комедии. 16:00 – музыкальное шоу «Современные украинские хиты» от вокально-хореографического ансамбля «Юность Днепра» в Днепровском доме искусств. 17:00 – интерактивный кибер-спектакль «Соник спасает Роблокс и Майнкрафт» в КПК «Арттерритория» филиал «Энергетик». 17:00 – старинный французский балет «Жизель» в Днепровском академическом театре оперы и балета. 18:00 – премьера спектакля «СН?» в Днепропетровской филармонии им. Леонида Когана.
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