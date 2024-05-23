Куда пойти в Днепре в пятницу и на выходных

Напомним, ранее мы писали , что в Днепре можно посетить сразу 5 музеев по одному билету.

Об этом сообщили в Днепровском городском совете.

В Днепре 24, 25 и 26 мая состоится ряд культурных мероприятий.

Жители Днепра могут интересно провести вечер пятницы и выходные.

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