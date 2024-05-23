В Днепре на Европейской площади заметили украинского Супермена (ВИДЕО)

В четверг, 23 мая, в центре Днепра видели мужчину, одетого в костюм Супермена. Заметили незнакомца, в косплее известного героя комиксов, на Европейской площади.
Этому городу нужен новый супергерой, – комментируют появление Супермена жители Днепра.
Мужчина был одет по всем канонам – в синий приталенный костюм, а с его плеча свисал красный плащ. На ногах незнакомца были выбивавшиеся из общего образа красные сапожки, которые больше напоминали обувь не американского супергероя, а танцовщика украинских народных танцев.
Появление Супермена не сильно удивило прохожих. Они равнодушно проходили мимо мужчины в костюме супергероя, и лишь иногда заинтересованно осматривали его наряд.
Впрочем, некоторые все же засняли мужчину на видео.
Читайте также:
Автор:
В Днепре патрульные вернули домой маленького путешественника.
Житель Днепра перелез через парапет мостика и собирался прыгнуть под…
В Днепре 24 мая снова весь день будут выключать свет…
Днем 23 мая в некоторых районах Днепра снова слышали звук…
Пенсионер из Кривого Рога выиграл почти 200 тысяч в лотерею.
В Днепре патрульные вернули домой маленького путешественника.
Житель Днепра перелез через парапет мостика и собирался прыгнуть под машины.
В Днепре 24 мая снова весь день будут выключать свет по графику.
Днем 23 мая в некоторых районах Днепра снова слышали звук взрыва.
В Кривом Роге мужчина поджег своего товарища.
Судебный сбор в Украине часто является неотъемлемой частью при подаче различных заявлений, исков и жалоб в суд. Согласно Законодательству, в некоторых случаях судебный сбор не взымается.
Firefly Aerospace, которой с 2017-го по 2022 год владел украинский бизнесмен Макс Поляков, могут продать.
Жители Днепра могут интересно провести вечер пятницы и выходные.
В Днепре не работает 60 светофоров. Водителей просят быть осторожными на дорогах.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!