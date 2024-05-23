В Днепре на Европейской площади заметили украинского Супермена (ВИДЕО)

В центре Днепра видели Супермена.

В четверг, 23 мая, в центре Днепра видели мужчину, одетого в костюм Супермена. Заметили незнакомца, в косплее известного героя комиксов, на Европейской площади.

Этому городу нужен новый супергерой, – комментируют появление Супермена жители Днепра.

Мужчина был одет по всем канонам – в синий приталенный костюм, а с его плеча свисал красный плащ. На ногах незнакомца были выбивавшиеся из общего образа красные сапожки, которые больше напоминали обувь не американского супергероя, а танцовщика украинских народных танцев.

Появление Супермена не сильно удивило прохожих. Они равнодушно проходили мимо мужчины в костюме супергероя, и лишь иногда заинтересованно осматривали его наряд.

Впрочем, некоторые все же засняли мужчину на видео.

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