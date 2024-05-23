У Дніпрі на Європейській площі помітили українського Супермена (ВІДЕО)

У центрі Дніпра бачили Супермена.

У четвер, 23 травня, у середмісті Дніпра бачили чоловіка, одягненого в костюм Супермена. Помітили незнайомця, який косплеїв відомого героя коміксів, на Європейській площі.

Цьому місту потрібен новий супергерой, – коментують появу Супермена жителі Дніпра.

Чоловік був одягнений по всім канонам – у синій приталений костюм, а з його плеча звисав червоний плащ. На ногах незнайомця були червоні чобітки, які вибивалися із загального образу, позаяк нагадували взуття не американського супергероя, а танцівника українських народних танців.

Поява Супермена не сильно здивувала перехожих. Вони байдуже проходили мимо чоловіка в костюмі супергероя, і лиш іноді зацікавлено оглядали його вбрання.

Втім дехто все ж зазняв чоловіка на відео.

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