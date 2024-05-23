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  • Каждый тираж покупает по 5 билетов: пенсионер из Кривого Рога выиграл 190 тыс. грн в лотерею

Каждый тираж покупает по 5 билетов: пенсионер из Кривого Рога выиграл 190 тыс. грн в лотерею

Сегодня 22:00
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Пенсионер из Кривого Рога выиграл почти 200 тысяч в лотерею.

Новости Днепра про Каждый тираж покупает по 5 билетов: пенсионер из Кривого Рога выиграл 190 тыс. грн в лотерею

19 мая в «Лото-Забава» пенсионер из Кривого Рога Владимир Анатольевич сорвал джекпот в размере 190 000 гривен. Мужчина систематически покупает по 5 билетов, но считает себя счастливчиком, ведь уже не в первый раз выигрывает немалые суммы, пишет оператор национальной лотереи МСЛ.

Владимир рассказывает, что, узнав о выигрыше, сначала в это не поверил.

Когда я услышал, что выиграть повезло участнику из Днепропетровской области, я стал проверять свои билеты еще более упорно. На одном из них я зачеркнул три линии. Не поверил сам себе, поэтому просмотрел запись эфира на YouTube, где ведущий Анатолий назвал номер выигрышного билета и убедился, что я победитель, — сказал он.

После выигрыша позвонил сыну, который сейчас служит в ВСУ, но сейчас в отпуске.

«Он очень обрадовался мне, ведь знает, как я люблю эту лотерею. Мой сын всегда покупает мне билеты, где бы он ни находился, даже на этот тираж привозил их из Киева. Но так получилось, что выигрышный билет я купил в родном Кривом Роге, — рассказал Владимир.

Часть выигранных денег отдаст на ВСУ, поскольку его сын, зять и внук защищают Украину. Куда потратит оставшуюся сумму пока не знает.

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Новости Днепра про Каждый тираж покупает по 5 билетов: пенсионер из Кривого Рога выиграл 190 тыс. грн в лотереюУкраїнська Новости Днепра про Каждый тираж покупает по 5 билетов: пенсионер из Кривого Рога выиграл 190 тыс. грн в лотереюРусский

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