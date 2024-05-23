Каждый тираж покупает по 5 билетов: пенсионер из Кривого Рога выиграл 190 тыс. грн в лотерею

19 мая в «Лото-Забава» пенсионер из Кривого Рога Владимир Анатольевич сорвал джекпот в размере 190 000 гривен. Мужчина систематически покупает по 5 билетов, но считает себя счастливчиком, ведь уже не в первый раз выигрывает немалые суммы, пишет оператор национальной лотереи МСЛ.
Владимир рассказывает, что, узнав о выигрыше, сначала в это не поверил.
Когда я услышал, что выиграть повезло участнику из Днепропетровской области, я стал проверять свои билеты еще более упорно. На одном из них я зачеркнул три линии. Не поверил сам себе, поэтому просмотрел запись эфира на YouTube, где ведущий Анатолий назвал номер выигрышного билета и убедился, что я победитель, — сказал он.
После выигрыша позвонил сыну, который сейчас служит в ВСУ, но сейчас в отпуске.
«Он очень обрадовался мне, ведь знает, как я люблю эту лотерею. Мой сын всегда покупает мне билеты, где бы он ни находился, даже на этот тираж привозил их из Киева. Но так получилось, что выигрышный билет я купил в родном Кривом Роге, — рассказал Владимир.
Часть выигранных денег отдаст на ВСУ, поскольку его сын, зять и внук защищают Украину. Куда потратит оставшуюся сумму пока не знает.
Читайте также:
Автор:
В Кривом Роге мужчина поджег своего товарища.
Внутри перемещенные лица, имеющие проблеми со зрением и проживающие в…
Полиция Кривого Рога разыскивает 69-летнюю Нину Стовбу.
В Кривом Роге на Днепропетровщине из-за электросчетчика чуть не сгорела…
В Днепре патрульные вернули домой маленького путешественника.
Житель Днепра перелез через парапет мостика и собирался прыгнуть под машины.
В центре Днепра видели Супермена.
В Днепре 24 мая снова весь день будут выключать свет по графику.
Днем 23 мая в некоторых районах Днепра снова слышали звук взрыва.
В Кривом Роге мужчина поджег своего товарища.
Судебный сбор в Украине часто является неотъемлемой частью при подаче различных заявлений, исков и жалоб в суд. Согласно Законодательству, в некоторых случаях судебный сбор не взымается.
Firefly Aerospace, которой с 2017-го по 2022 год владел украинский бизнесмен Макс Поляков, могут продать.
Жители Днепра могут интересно провести вечер пятницы и выходные.
В Днепре не работает 60 светофоров. Водителей просят быть осторожными на дорогах.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!