Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • Кожен тираж купує по 5 білетів: пенсіонер з Кривого Рогу виграв 190 тис грн у лотерею

Кожен тираж купує по 5 білетів: пенсіонер з Кривого Рогу виграв 190 тис грн у лотерею

Сьогодні 22:00
просмотров

Пенсіонер з Кривого Рогу виграв майже 200 тисяч в лотерею.

Новости Днепра про Кожен тираж купує по 5 білетів: пенсіонер з Кривого Рогу виграв 190 тис грн у лотерею

19 травня в “Лото-Забава” пенсіонер з Кривого Рогу Володимир Анатолійович зірвав джекпот у розмірі 190 000 гривень. Чоловік систематично купляє по 5 білетів, але вважає себе щасливчиком, адже вже не вперше виграє немалі суми, пише оператор національної лотереї МСЛ.

Володимир розповідає, що дізнавшись про виграш, спочатку в це не повірив. 

Коли я почув, що виграти пощастило учаснику з Дніпропетровської області, я став перевіряти свої білети ще завзятіше. На одному з них я закреслив три лінії. Не повірив сам собі, тому переглянув запис ефіру на YouTube, де ведучий Анатолій назвав номер виграшного білета, і переконався, що я переможець, — сказав він.

Після виграшу зателефонував сину, який нині служить в ЗСУ, але зараз у відпустці. 

«Він дуже зрадів за мене, адже знає, як я люблю цю лотерею. Мій син завжди купує мені білети, де б він не був, навіть на цей тираж привозив їх з Києва. Але так сталося, що виграшний білет я купив у рідному Кривому Розі, — розповів Володимир.

Частину виграних грошей віддасть на ЗСУ, позаяк його син, зять і онук наразі захищають Україну. Куди витратить решту суми поки що не знає. 

Читайте також:

Новости Днепра про Кожен тираж купує по 5 білетів: пенсіонер з Кривого Рогу виграв 190 тис грн у лотереюУкраїнська Новости Днепра про Кожен тираж купує по 5 білетів: пенсіонер з Кривого Рогу виграв 190 тис грн у лотереюРусский

Автор:


# # #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    Батьки залишили на старших дітей: у Дніпрі 1,5 річний малюк наодинці відправився у мандрівку містом
    Новини Дніпра
    Сьогодні 21:24
    Батьки залишили на старших дітей: у Дніпрі 1,5 річний малюк наодинці відправився у мандрівку містом

    У Дніпрі патрульні повернули додому маленького мандрівника.

    У Дніпрі чоловік хотів стрибнути під автівки з мостика на автовокзалі
    Новини Дніпра
    Сьогодні 20:44
    У Дніпрі чоловік хотів стрибнути під автівки з мостика на автовокзалі

    Містянин переліз через парапет мостика і збирався стрибнути під машини.

    У Дніпрі на Європейській площі помітили українського Супермена (ВІДЕО)
    Новини Дніпра
    Сьогодні 19:54
    У Дніпрі на Європейській площі помітили українського Супермена (ВІДЕО)

    У центрі Дніпра бачили Супермена.

    У Дніпрі 24 травня весь день діятимуть графіки відключення світла
    Новини Дніпра
    Сьогодні 19:17
    У Дніпрі 24 травня весь день діятимуть графіки відключення світла

    У Дніпрі 24 травня знову весь день вимикатимуть світло за…

    Наверх