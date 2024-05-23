Кожен тираж купує по 5 білетів: пенсіонер з Кривого Рогу виграв 190 тис грн у лотерею

Пенсіонер з Кривого Рогу виграв майже 200 тисяч в лотерею.

19 травня в “Лото-Забава” пенсіонер з Кривого Рогу Володимир Анатолійович зірвав джекпот у розмірі 190 000 гривень. Чоловік систематично купляє по 5 білетів, але вважає себе щасливчиком, адже вже не вперше виграє немалі суми, пише оператор національної лотереї МСЛ.

Володимир розповідає, що дізнавшись про виграш, спочатку в це не повірив.

Коли я почув, що виграти пощастило учаснику з Дніпропетровської області, я став перевіряти свої білети ще завзятіше. На одному з них я закреслив три лінії. Не повірив сам собі, тому переглянув запис ефіру на YouTube, де ведучий Анатолій назвав номер виграшного білета, і переконався, що я переможець, — сказав він.

Після виграшу зателефонував сину, який нині служить в ЗСУ, але зараз у відпустці.

«Він дуже зрадів за мене, адже знає, як я люблю цю лотерею. Мій син завжди купує мені білети, де б він не був, навіть на цей тираж привозив їх з Києва. Але так сталося, що виграшний білет я купив у рідному Кривому Розі, — розповів Володимир.

Частину виграних грошей віддасть на ЗСУ, позаяк його син, зять і онук наразі захищають Україну. Куди витратить решту суми поки що не знає.

Читайте також:

Українська Русский

Автор: