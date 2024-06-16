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На війні загинув Герой з Дніпропетровщини Антон Гусаков

Сьогодні 13:10
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В боях за України загинув Воїн з Нікополя Антон Гусаков.

Новости Днепра про На війні загинув Герой з Дніпропетровщини Антон Гусаков

Про це повідомив міський голова Нікополя Олександр Саюк.

6 червня 2024 року мужньо виконавши військовий обов’язок, в бою за Україну, її свободу і незалежність, загинув наш земляк солдат Гусаков Антон Олегович 05.08.1984 р.н. — йдеться у повідомленні очільника міста.

До війни чоловік працював на підприємствах міста. В минулому році Антон був призваний до лав ЗСУ.

У Героя залишилась мати, батько та брат.

Редакція висловлює щирі співчуття рідним, близьким та побратимам Захисника України.

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Новости Днепра про На війні загинув Герой з Дніпропетровщини Антон ГусаковУкраїнська

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