Звуки взрывов в Днепре 23 мая: в ОВА рассказали, что это было

Как сообщил руководитель ОВА Сергей Лысак, взрыв, который слышали в Днепре и районе 23 мая, произошел из-за «прилета» российской ракеты. К счастью, обошлось без раненых и погибших. На месте попадания произошел пожар, который оперативно потушили.
Обстрелы сегодня были также в Никопольском районе. За день зафиксировали более полутора десятков атак: и артиллерией, и дронами-камикадзе. Страдали сам Никополь, Мировская и Покровская общины.
Обстреляли пожарную часть, снаряды также избили общежитие и агрофирму. Загорелся склад частного предприятия, но огонь оперативно потушили. Изуродован один дом. А еще – грузовик.
Люди не пострадали.
Напомним, вчера, 22 мая, по Днепру ударили баллистикой.
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