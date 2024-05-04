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Сили ППО збили над Дніпропетровщиною ракету КАР Х-59/69

Сьогодні 17:30
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Дякуємо Захисникам неба!

Новости Днепра про Сили ППО збили над Дніпропетровщиною ракету КАР Х-59/69

Сьогодні Захисники неба збили у небі над Дніпропетровщиною керовану авіаційну ракету Х-59/69.

Про це повідомляє повітряне командування “Схід”.

О 16.16 в Дніпровському районі Дніпропетровської області підрозділом Повітряне командування “Схід” знищено керовану авіаційну ракету КАР Х-59/69, – сказано у дописі командування.

Ситуацію також прокоментував голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Дякую захисникам неба за чистий від кацапського заліза простір. Наші оборонці приземлили ракету.  Її збили в небі над Дніпровським районом, — сказано у повідомленні очільника ОВА.

Сьогодні ми писали про те, що вночі у небі над областю збили 5 “шахедів.

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