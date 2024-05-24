Нашествие пчел продолжается: в Днепре сотни насекомых поселились возле квартир многоэтажки

В этом году в Днепре наблюдается аномальная активность пчел. Семейства этих насекомых, которые собираются в рои, замечали в разных районах города. Ранее сотни пчел облепили забор на Запорожском шоссе, а на улице Мечникова улей упал на припаркованный автомобиль.
В этот раз пчелы оккупировали балкон местных жителей на Слобожанском проспекте. По словам Анны, которая попросила о помощи в соцсетях, сотни медоносных насекомых поселились у нее на балконе.
Уважаемые пчеловоды! Помогите, пожалуйста! Со вчера под балконом второго этажа залетел рой пчел – лететь оттуда похоже не собираются. Может кто-то желает в свой уль приехать и забрать семейство? Ибо в такую жару не можем даже окно в детской открыть. Локация Слобожанский – Петра Яцика, – написала женщина в Facebook.
Впоследствии Анна сообщила, что проблему решили. Нашелся пчеловод, согласившийся снять рой и «трудоустроить» пчел. В комментариях люди отметили, что при необходимости можно обратиться к спасателям, которые могут убрать скопления насекомых. Однако искать пчеловодов, которые смогут приютить пчел, нужно самому.
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