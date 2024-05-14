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  • Обліпив паркан: у Дніпрі небезпечний бджолиний рій оселився на подвір’ї багатоповерхівки

Обліпив паркан: у Дніпрі небезпечний бджолиний рій оселився на подвір’ї багатоповерхівки

Сьогодні 13:58
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Велике бджолине сімейство помітили на Запорізькому шосе.

Новости Днепра про Обліпив паркан: у Дніпрі небезпечний бджолиний рій оселився на подвір'ї багатоповерхівки

Жителі Дніпра продовжують знаходити бджолині рої у несподіваних місцях. Тиждень тому бджолиний вулик звалився на припарковану автівку, після чого бджоли “окупували” машину, повністю обліпивши одне із вікон. Сьогодні велике сімейство медоносних комах помітили у дворі багатоповерхівки на вулиці Запорізьке шосе. 

На Запорізькому шосе помітили бджолиний рій на паркані. Будьте обережні, – зазначають автори фото.

Люди пропонують покликати пасічників, які знають як зібрати комах докупи, а потім встановити вулик, аби бджоли мали де оселитися. 

Новости Днепра про Обліпив паркан: у Дніпрі небезпечний бджолиний рій оселився на подвір'ї багатоповерхівки

На фото, яке оприлюднили жителі Дніпра, видно процес роїння – розмноження бджолиної сім’ї, коли формується нова колонія із матки та великої кількості робочих бджіл.

Лякатися бджолиного рою не варто, зазвичай комахи на цьому етапі зайняті пошуком нового житла для своєї матки. Водночас не треба самостійно намагатися прибрати скупчення бджіл, адже тоді вони можуть атакувати, відчувши, що існує загроза для їхньої колонії. 

Побачивши бджолиний рій потрібно або нічого не робити, або покликати рятувальників, чи пасічників, які знають правила поводження з медоносними комахами.

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Новости Днепра про Обліпив паркан: у Дніпрі небезпечний бджолиний рій оселився на подвір'ї багатоповерхівкиУкраїнська

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