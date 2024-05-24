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В Днепре возникли проблемы с водоснабжением: адреса

Сегодня 10:48
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Из-за отсутствия электроэнергии КП "Днепроводоканал" сообщил о снижении давления на ряде улиц.

Новости Днепра про В Днепре возникли проблемы с водоснабжением: адреса

По состоянию на 11:00 в Днепре в результате отключения электроснабжения снижено давление подачи воды по следующим адресам:

  • ул. Солнечная Набережная, 6 (верхние этажи);
  • ул. Любарского, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20;
  • проспект Богдана Хмельницкого, 34, 38, 36;
  • ул. Строителей, 12, 14, 14-А, 14-Б;
  • ул. Фабрично-Заводская, 3, 3-А, 18;
  • ул. Братьев Воробьев, 36, 38, 47, 49, 51, 51-А (верхние этажи);
  • ул. Профессора Герасюты, 1;
  • проспект Науки, 100 – 124;
  • Василия Сухомлинского, 40, 40-А, 44, 46, 46-А, 48, 50, 50-А, 52, 54-А, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 69, 69-А , 72 (верхние этажи);
  • ул. Строителей, 4, 5, 6, 6-А, 7, 7-А, 8, 9, 10, 12, 12-А, 14, 16, 18, 18-А, 20, 22, 28, 34;
  • ул. Слобожанская, 13, 15, 17, 19, 28, 30;
  • ул. Тепличная, 31, 31-А, 32, 33, 34, 35, 36, 36-А, 37.

Также отсутствует водоснабжение:

  • улица Сечевых Стрельцов; 
  • проспект Богдана Хмельницкого, 5, 7.

Нормативное давление и водоснабжение будут восстановлены в ближайшее время.

Ранее мы писали, что в Днепре 24 мая весь день будут действовать графики отключения света.

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