В Днепре возникли проблемы с водоснабжением: адреса

По состоянию на 11:00 в Днепре в результате отключения электроснабжения снижено давление подачи воды по следующим адресам:
Также отсутствует водоснабжение:
Нормативное давление и водоснабжение будут восстановлены в ближайшее время.
Ранее мы писали, что в Днепре 24 мая весь день будут действовать графики отключения света.
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