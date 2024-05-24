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У Дніпрі виникли проблеми з водопостачанням: адреси

Сьогодні 10:48
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Через відсутність електроенергії КП "Дніпроводоканал" повідомив про зниження тиску на низці вулиць.

Новости Днепра про У Дніпрі виникли проблеми з водопостачанням: адреси

Cтаном на 11:00 в Дніпрі внаслідок відключення електропостачання знижено тиск подачі води за такими адресами:

  • вул. Сонячна Набережна, 6 (верхні поверхи);
  • вул. Любарського, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20;
  • проспект Богдана Хмельницького, 34, 38, 36;
  • вул. Будівельників, 12, 14, 14-А, 14-Б;
  • вул. Фабрично-Заводська, 3, 3-А, 18;
  • вул. Братів Горобців, 36, 38, 47, 49, 51, 51-А (верхні поверхи);
  • вул. Професора Герасюти, 1;
  • проспект Науки, 100 – 124.
  • вул. Василя Сухомлинського, 40, 40-А, 44, 46, 46-А, 48, 50, 50-А, 52, 54-А, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 69, 69-А, 72 (верхні поверхи);
  • вул. Будівельників, 4, 5, 6, 6-А, 7, 7-А, 8, 9, 10, 12, 12- А, 14, 16, 18, 18-А, 20, 22, 28, 34;
  • вул. Слобожанська, 13, 15, 17, 19, 28, 30;
  • вул. Теплична, 31, 31-А, 32, 33, 34, 35, 36, 36-А, 37.

Також відсутнє водопостачання:

  • вулиця Січових Стрільців; 
  • проспект Богдана Хмельницького, 5 , 7.

Нормативний тиск та водопостачання будуть відновлені у найближчий час.

Раніше ми писали, що у Дніпрі 24 травня весь день діятимуть графіки відключення світла.

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Новости Днепра про У Дніпрі виникли проблеми з водопостачанням: адресиУкраїнська Новости Днепра про У Дніпрі виникли проблеми з водопостачанням: адресиРусский

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