У Дніпрі виникли проблеми з водопостачанням: адреси

Через відсутність електроенергії КП "Дніпроводоканал" повідомив про зниження тиску на низці вулиць.

Cтаном на 11:00 в Дніпрі внаслідок відключення електропостачання знижено тиск подачі води за такими адресами:

вул. Сонячна Набережна, 6 (верхні поверхи);

вул. Любарського, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20;

проспект Богдана Хмельницького, 34, 38, 36;

вул. Будівельників, 12, 14, 14-А, 14-Б;

вул. Фабрично-Заводська, 3, 3-А, 18;

вул. Братів Горобців, 36, 38, 47, 49, 51, 51-А (верхні поверхи);

вул. Професора Герасюти, 1;

проспект Науки, 100 – 124.

вул. Василя Сухомлинського, 40, 40-А, 44, 46, 46-А, 48, 50, 50-А, 52, 54-А, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 69, 69-А, 72 (верхні поверхи);

вул. Будівельників, 4, 5, 6, 6-А, 7, 7-А, 8, 9, 10, 12, 12- А, 14, 16, 18, 18-А, 20, 22, 28, 34;

вул. Слобожанська, 13, 15, 17, 19, 28, 30;

вул. Теплична, 31, 31-А, 32, 33, 34, 35, 36, 36-А, 37.

Також відсутнє водопостачання:

вулиця Січових Стрільців;

проспект Богдана Хмельницького, 5 , 7.

Нормативний тиск та водопостачання будуть відновлені у найближчий час.

Раніше ми писали, що у Дніпрі 24 травня весь день діятимуть графіки відключення світла.

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