У Дніпрі знову виникли проблеми з водопостачанням: адреси

Також наразі комунальниками проводяться аварійні роботи, внаслідок чого відсутнє водопостачання у будинках на вулиці Джерельній та на провулку Крута Балка. Окрім цього проводяться аварійнs роботи по вулиці Дослідна, 68 у селищі Олександрівка, припинена подача води вище зазначеної вулиці.
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