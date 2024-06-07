У Дніпрі знову виникли проблеми з водопостачанням: адреси

Внаслідок відключення електроенергії на деяких вулицях Дніпра у черговий раз виникли проблеми з подачею води.

Комунальне підприємство “Дніпроводоканал” повідомило про зниження тиску подачі води. Станом на 13:20 проблеми з водою спостерігаються на верхніх поверхах будинків таких вулиць:

вул. Братів Горобців,36, 38, 47, 49, 51, 51-А, 66;

вул. Професора Герасюти, 1;

вул. Верстатобудівельників, 3, 64;

вул. Робоча, 71, 73, 75;

вул. Надії Алексєєнко, 108;

вул. Професора Герасюти, 1, 4;

проспекту Дмитра Яворницького, 58;

вул. Янгеля, 21, 22;

вул. Будівельників, 12, 14, 14-А, 14-Б, 15-А, 19, 19-А;

вул. Робоча, 152, 154, 158, 160;

вул. Національної Гвардії, 17, 19;

вул. Фабрично-Заводська, 20;

вул. Новокримська, 1,3, 4, 5, 7;

проспект Богдана Хмельницького, 26, 26-А,28, 28-А, 30, 32, 34, 36, 38;

вулиця Фабрично-Заводська, 3, 3-А, 18.

Тиск нормалізується після подачі електроенергії.

Також наразі комунальниками проводяться аварійні роботи, внаслідок чого відсутнє водопостачання у будинках на вулиці Джерельній та на провулку Крута Балка. Окрім цього проводяться аварійнs роботи по вулиці Дослідна, 68 у селищі Олександрівка, припинена подача води вище зазначеної вулиці.

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