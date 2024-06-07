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У Дніпрі знову виникли проблеми з водопостачанням: адреси

Сьогодні 13:23
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Внаслідок відключення електроенергії на деяких вулицях Дніпра у черговий раз виникли проблеми з подачею води.

Новости Днепра про У Дніпрі знову виникли проблеми з водопостачанням: адреси

Комунальне підприємство “Дніпроводоканал” повідомило про зниження тиску подачі води. Станом на 13:20 проблеми з водою спостерігаються на верхніх поверхах будинків таких вулиць:

  • вул. Братів Горобців,36, 38, 47, 49, 51, 51-А, 66;
  • вул. Професора Герасюти, 1;
  • вул. Верстатобудівельників, 3, 64;
  • вул. Робоча, 71, 73, 75;
  • вул. Надії Алексєєнко, 108;
  • вул. Професора Герасюти, 1, 4;
  • проспекту Дмитра Яворницького, 58;
  • вул. Янгеля, 21, 22;
  • вул. Будівельників, 12, 14, 14-А, 14-Б, 15-А, 19, 19-А;
  • вул. Робоча, 152, 154, 158, 160;
  • вул. Національної Гвардії, 17, 19;
  • вул. Фабрично-Заводська, 20;
  • вул. Новокримська, 1,3, 4, 5, 7;
  • проспект Богдана Хмельницького, 26, 26-А,28, 28-А, 30, 32, 34, 36, 38;
  • вулиця Фабрично-Заводська, 3, 3-А, 18.

Тиск нормалізується після подачі електроенергії.

Також наразі комунальниками проводяться аварійні роботи, внаслідок чого відсутнє водопостачання у будинках на вулиці Джерельній та на провулку Крута Балка. Окрім цього проводяться аварійнs роботи по вулиці Дослідна, 68 у селищі Олександрівка, припинена подача води вище зазначеної вулиці.

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Новости Днепра про У Дніпрі знову виникли проблеми з водопостачанням: адресиУкраїнська Новости Днепра про У Дніпрі знову виникли проблеми з водопостачанням: адресиРусский

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