Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

Кому в Дніпрі з 17 по 21 червня “відріжуть” воду за борги

Сьогодні 22:01
просмотров

Зверніть увагу.

Новости Днепра про Кому в Дніпрі з 17 по 21 червня

З 17 по 21 червня спеціалізована бригада КП «Дніпроводоканал» працюватиме в Амур-Нижньодніпровському, Шевченківському та Дніпровському районах, де будуть проводитись відключення послуги водовідведення абонентам, які заборгували підприємству.

Багатоквартирні будинки

Борг 629 833,82 грн

№ з/пРайонАдресаКількість абонентівСума боргу, грн
1Амур-Нижньодніпровськийпров. Крушельницької, буд. 187199 974,53
2Амур-НижньодніпровськийДонецьке шосе, буд. 1169347 043,76
3Амур-Нижньодніпровськийвул. Бєляєва, буд. 20243 397,01
4Амур-Нижньодніпровськийвул. Бєляєва, буд. 22139 418,52

Приватні будинки 

№ з/пРайонАдресаКількість абонентівСума боргу, грн
1Амур-Нижньодніпровськийвул. Грінченка679 383,07
2Амур-Нижньодніпровськийвул. Спартака111 260,00
3Амур-Нижньодніпровськийвул. Незламна264 895,47
4Амур-Нижньодніпровськийвул. Василя Корнієнка224 595,77
5Амур-Нижньодніпровськийвул. Мольєра342 900,71
6Амур-Нижньодніпровськийвул. Ризька19 082,26
7Амур-Нижньодніпровськийвул. Григорія Граб’янки120 900,44
8Шевченківськийвул. Архітектора Заболотного110 107,77
9Шевченківськийвул. Вознесенська113 555,82
10Шевченківськийвул. Короленка116 346,65
11Шевченківськийвул. Михайла Драгоманова112 241,98
12Шевченківськийвул. Привільна115 958,20
13Шевченківськийвул. Самотканська16 596,33
14Шевченківськийвул. Січових стрільців118 051,05
15Шевченківськийвул. Троїцька4135 292,64
16Шевченківськийвул. Фредеріка Шопена121 914,50
17Шевченківськийвул. Івана Франка15 800,58
18Шевченківськийвул. Ігоря Ветрогонова280 518,85
19Шевченківськийвул. Ігоря Сікорського248 087,42
20Шевченківськийвул. Адміральська15 240,38
21Шевченківськийвул. Антонівська15 371,78
22Шевченківськийвул. Василя Біднова110 547,15
23Шевченківськийвул. Михайла Вербицького566 452,01
24Шевченківськийвул. Соледарська15 181,98
25Шевченківськийвул. Антіна Синявського15 407,82
26Шевченківськийвул. Манжури324 266,20
27Шевченківськийпров. Сулимівський17 891,71
28Шевченківськийпров. Улюблений123 017,84
29Дніпровський (Старі Кодаки)вул. Весела3129 705,74
30Дніпровський (Старі Кодаки)вул. Гагаріна125 791,31
31Дніпровський (Старі Кодаки)вул. Дорожня142 842,93
32Дніпровський (Старі Кодаки)вул. Зарічна245 367,36
33Дніпровський (Старі Кодаки)вул. Коротка235 756,83
34Дніпровський (Старі Кодаки)Садове товариство «Оптиміст»110 037,16
35Дніпровський (Старі Кодаки)вул. Оптимістів111 698,84
36Дніпровський (Старі Кодаки)вул. Річкова110 327,93
37Дніпровський (Старі Кодаки)пров. Сажевський116 929,21
38Дніпровський (Старі Кодаки)вул. Широка16 235,59
39Дніпровський (Старі Кодаки)вул. Шкільна366 217,64
40Дніпровський (Старі Кодаки)вул. Ювілейна278 385,60

Загальна сума боргу мешканців зазначених адрес перед нашим підприємством становить 1 270 162,52 грн.

Нагадуємо, що відключення проводяться згідно Постанови КМУ № 1405 від 29.12.2023 р., відповідно до якої  Кабмін повернув можливість відключення від комунальних послуг боржників, у разі несплати або недоплати за отримані послуги в регіонах, де не ведуться бойові дії.

Читайте також:

Новости Днепра про Кому в Дніпрі з 17 по 21 червня Українська Новости Днепра про Кому в Дніпрі з 17 по 21 червня Русский

Автор:


# # # #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    У Дніпрі чоловік втік з-під конвою, вистрибнувши з вікна третього поверху у перуці
    Новини Дніпра
    Сьогодні 21:28
    У Дніпрі чоловік втік з-під конвою, вистрибнувши з вікна третього поверху у перуці

    У Дніпрі чоловік втік з-під варти, вистрибнувши з вікна.

    Дніпро заллє зливами: коли та як надовго зіпсується погода
    Новини Дніпра
    Сьогодні 20:53
    Дніпро заллє зливами: коли та як надовго зіпсується погода

    Дніпро накриють зливи.

    У Дніпрі рятують 2-річну дитину, яка випала з вікна, через погано встановлену москітну сітку
    Новини Дніпра
    Сьогодні 19:57
    У Дніпрі рятують 2-річну дитину, яка випала з вікна, через погано встановлену москітну сітку

    Дитина випала з другого поверху.

    У Дніпрі та області 15 червня графіки відключень світла діятимуть весь день
    Новини Дніпра
    Сьогодні 19:04
    У Дніпрі та області 15 червня графіки відключень світла діятимуть весь день

    У Дніпрі та області 15 червня графіки діятимуть весь день.

    Наверх