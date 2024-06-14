Кому в Дніпрі з 17 по 21 червня “відріжуть” воду за борги

Зверніть увагу.

З 17 по 21 червня спеціалізована бригада КП «Дніпроводоканал» працюватиме в Амур-Нижньодніпровському, Шевченківському та Дніпровському районах, де будуть проводитись відключення послуги водовідведення абонентам, які заборгували підприємству.

Багатоквартирні будинки

Борг 629 833,82 грн

№ з/п Район Адреса Кількість абонентів Сума боргу, грн 1 Амур-Нижньодніпровський пров. Крушельницької, буд. 18 7 199 974,53 2 Амур-Нижньодніпровський Донецьке шосе, буд. 116 9 347 043,76 3 Амур-Нижньодніпровський вул. Бєляєва, буд. 20 2 43 397,01 4 Амур-Нижньодніпровський вул. Бєляєва, буд. 22 1 39 418,52

Приватні будинки

№ з/п Район Адреса Кількість абонентів Сума боргу, грн 1 Амур-Нижньодніпровський вул. Грінченка 6 79 383,07 2 Амур-Нижньодніпровський вул. Спартака 1 11 260,00 3 Амур-Нижньодніпровський вул. Незламна 2 64 895,47 4 Амур-Нижньодніпровський вул. Василя Корнієнка 2 24 595,77 5 Амур-Нижньодніпровський вул. Мольєра 3 42 900,71 6 Амур-Нижньодніпровський вул. Ризька 1 9 082,26 7 Амур-Нижньодніпровський вул. Григорія Граб’янки 1 20 900,44 8 Шевченківський вул. Архітектора Заболотного 1 10 107,77 9 Шевченківський вул. Вознесенська 1 13 555,82 10 Шевченківський вул. Короленка 1 16 346,65 11 Шевченківський вул. Михайла Драгоманова 1 12 241,98 12 Шевченківський вул. Привільна 1 15 958,20 13 Шевченківський вул. Самотканська 1 6 596,33 14 Шевченківський вул. Січових стрільців 1 18 051,05 15 Шевченківський вул. Троїцька 4 135 292,64 16 Шевченківський вул. Фредеріка Шопена 1 21 914,50 17 Шевченківський вул. Івана Франка 1 5 800,58 18 Шевченківський вул. Ігоря Ветрогонова 2 80 518,85 19 Шевченківський вул. Ігоря Сікорського 2 48 087,42 20 Шевченківський вул. Адміральська 1 5 240,38 21 Шевченківський вул. Антонівська 1 5 371,78 22 Шевченківський вул. Василя Біднова 1 10 547,15 23 Шевченківський вул. Михайла Вербицького 5 66 452,01 24 Шевченківський вул. Соледарська 1 5 181,98 25 Шевченківський вул. Антіна Синявського 1 5 407,82 26 Шевченківський вул. Манжури 3 24 266,20 27 Шевченківський пров. Сулимівський 1 7 891,71 28 Шевченківський пров. Улюблений 1 23 017,84 29 Дніпровський (Старі Кодаки) вул. Весела 3 129 705,74 30 Дніпровський (Старі Кодаки) вул. Гагаріна 1 25 791,31 31 Дніпровський (Старі Кодаки) вул. Дорожня 1 42 842,93 32 Дніпровський (Старі Кодаки) вул. Зарічна 2 45 367,36 33 Дніпровський (Старі Кодаки) вул. Коротка 2 35 756,83 34 Дніпровський (Старі Кодаки) Садове товариство «Оптиміст» 1 10 037,16 35 Дніпровський (Старі Кодаки) вул. Оптимістів 1 11 698,84 36 Дніпровський (Старі Кодаки) вул. Річкова 1 10 327,93 37 Дніпровський (Старі Кодаки) пров. Сажевський 1 16 929,21 38 Дніпровський (Старі Кодаки) вул. Широка 1 6 235,59 39 Дніпровський (Старі Кодаки) вул. Шкільна 3 66 217,64 40 Дніпровський (Старі Кодаки) вул. Ювілейна 2 78 385,60

Загальна сума боргу мешканців зазначених адрес перед нашим підприємством становить 1 270 162,52 грн.

Нагадуємо, що відключення проводяться згідно Постанови КМУ № 1405 від 29.12.2023 р., відповідно до якої Кабмін повернув можливість відключення від комунальних послуг боржників, у разі несплати або недоплати за отримані послуги в регіонах, де не ведуться бойові дії.

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