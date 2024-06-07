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  • У Дніпрі боржників у приватному секторі з 10 червня відключать від води: адреси

У Дніпрі боржників у приватному секторі з 10 червня відключать від води: адреси

Сьогодні 22:00
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Дніпроводоканал попередив про відключення боржників.

Новости Днепра про У Дніпрі боржників у приватному секторі з 10 червня відключать від води: адреси

Мешканці приватного сектору Дніпра, які мають заборгованість за водопостачання, можуть залишитися без водопостачання.

З 10 до 14 червня заплановане чергове відключення боржників. Йдеться про мешканців Чечелівського, Соборного, Шевченківського та Центрального районів. 

Чечелівський район

  • вул. Дзеркальна
  • пров. Конюхова
  • вул. Перлинна
  • вул. Безлісна
  • вул. Попів Яр
  • вул. Татарська
  • вул. Новоукраїнська
  • вул. Дивізіонна
  • вул. Всенародна

Соборний район

  • вул. Високовольтна
  • вул. Гаражна
  • пров. Гаражний
  • вул. Тунельна
  • вул. Аеродромна
  • вул. Гордона
  • пров. Зозулін

Шевченківський район

  • вул. Вартових Неба
  • вул. Виконкомівська
  • вул. Олександра Кониського
  • вул. Вознесенська
  • вул. Володимирська

центральний район

  • вул. Флотська
  • вул. Петлюри

Загальна сума боргу мешканців за вказаними адресами складає 951 745,40 грн.

Аби не відключили воду, треба звернутись до водоканалу та скласти договір з реструктуризації боргу. 

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Новости Днепра про У Дніпрі боржників у приватному секторі з 10 червня відключать від води: адресиУкраїнська Новости Днепра про У Дніпрі боржників у приватному секторі з 10 червня відключать від води: адресиРусский

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