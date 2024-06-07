У Дніпрі боржників у приватному секторі з 10 червня відключать від води: адреси

Мешканці приватного сектору Дніпра, які мають заборгованість за водопостачання, можуть залишитися без водопостачання.

З 10 до 14 червня заплановане чергове відключення боржників. Йдеться про мешканців Чечелівського, Соборного, Шевченківського та Центрального районів.

Чечелівський район

вул. Дзеркальна

пров. Конюхова

вул. Перлинна

вул. Безлісна

вул. Попів Яр

вул. Татарська

вул. Новоукраїнська

вул. Дивізіонна

вул. Всенародна

Соборний район

вул. Високовольтна

вул. Гаражна

пров. Гаражний

вул. Тунельна

вул. Аеродромна

вул. Гордона

пров. Зозулін

Шевченківський район

вул. Вартових Неба

вул. Виконкомівська

вул. Олександра Кониського

вул. Вознесенська

вул. Володимирська

центральний район

вул. Флотська

вул. Петлюри

Загальна сума боргу мешканців за вказаними адресами складає 951 745,40 грн.

Аби не відключили воду, треба звернутись до водоканалу та скласти договір з реструктуризації боргу.