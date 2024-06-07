У Дніпрі боржників у приватному секторі з 10 червня відключать від води: адреси

Мешканці приватного сектору Дніпра, які мають заборгованість за водопостачання, можуть залишитися без водопостачання.
З 10 до 14 червня заплановане чергове відключення боржників. Йдеться про мешканців Чечелівського, Соборного, Шевченківського та Центрального районів.
Загальна сума боргу мешканців за вказаними адресами складає 951 745,40 грн.
Аби не відключили воду, треба звернутись до водоканалу та скласти договір з реструктуризації боргу.
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