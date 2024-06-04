Через нестачу світла у Дніпрі виникли проблеми з водою, але не у всіх: адреси

КП "Дніпроповодоканал" повідомляє про виникнення проблем з водою на деяких вулицях Дніпра.

У зв’язку з відключенням електроенергії станом на 12:45 знижено тиск води за такими адресами:

вулиця Янгеля, 21, 22 (верхні поверхи);

вулиця Будівельників, 15-А,19,19-А;

вулиця Братів Горобців, 36,38,47,49,51,51-А,66 (верхні поверхи);

вулиця Професора Герасюти, 1;

вулиця Верстатобудівельників, 3, 64;

вулиця Національної Гвардії,17,19 (верхі поверхи);

вулиця Робоча,152, 154, 158, 160 (верхні поверхи);

проспект Науки, 100 – 124 (верхні поверхи).

Водопостачання нормалізується після подачі електроенергії.

Окрім того, деякі жителі Дніпра залишилися без води у зв’язку з проведенням аварійних робіт:

вулиця Осіння, 4, 4-А, 6, 8;

вулиця Європейська,13-А;

вулиця Троїцька, 25-42.

селище Ясне;

селище Діївка,1,2 (знижено тиск).

Водопостачання відновлять протягом дня.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі та області 4 червня весь день не вимикатимуть світло, але не у всіх.

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