Через нестачу світла у Дніпрі виникли проблеми з водою, але не у всіх: адреси
КП "Дніпроповодоканал" повідомляє про виникнення проблем з водою на деяких вулицях Дніпра.
У зв’язку з відключенням електроенергії станом на
12:45 знижено тиск води за такими адресами: вулиця Янгеля, 21, 22 (верхні поверхи); вулиця Будівельників, 15-А,19,19-А; вулиця Братів Горобців, 36,38,47,49,51,51-А,66 (верхні поверхи); вулиця Професора Герасюти, 1; вулиця Верстатобудівельників, 3, 64; вулиця Національної Гвардії,17,19 (верхі поверхи); вулиця Робоча,152, 154, 158, 160 (верхні поверхи); проспект Науки, 100 – 124 (верхні поверхи).
Водопостачання нормалізується після подачі електроенергії.
Окрім того, деякі жителі Дніпра залишилися без води у зв’язку з проведенням аварійних робіт:
вулиця Осіння, 4, 4-А, 6, 8; вулиця Європейська,13-А; вулиця Троїцька, 25-42. селище Ясне; селище Діївка,1,2 (знижено тиск).
Водопостачання відновлять протягом дня.
Нагадаємо, раніше ми писали, що у
Дніпрі та області 4 червня весь день не вимикатимуть світло, але не у всіх. Читайте також:
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