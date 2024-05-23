У Дніпрі 24 травня весь день діятимуть графіки відключення світла

У Дніпрі 24 травня знову весь день вимикатимуть світло за графіком.

Графіки погодинних відключень знову діятимуть всю добу 24 травня, повідомили в Укренерго. Вимикатимуть світло і для побутових, і для промислових споживачів. Енергоживлення об’єктів критичної інфраструктури, які виконують функцію життєзабезпечення населення, не обмежується.

В Укренерго кажуть, що причина цілодобових відключень – прогнозована дощова погода та щільна хмарність у більшості регіонів України, що заважає сонячним електростанціям працювати на максимальній потужності. Відповідно, в енергосистемі й в денні години буде наявний дефіцит електроенергії.

Відключення можуть бути застосовані при перевищенні визначених лімітів обсягів споживання, які Диспетчерський центр «Укренерго» щовечора доводить до кожного обленерго. Інформацію, коли саме будуть застосовані відключення у вашому регіоні, можна дізнатись у кабінеті споживача, на офіційних сайтах обленерго, а також на їхніх сторінках у соцмережах, – йдеться у повідомленні.

ТУТ, а якщо ЦЕК – ТУТ. Дізнатися свій графік, якщо ви абонент ДТЕК можнаа якщо ЦЕК –

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