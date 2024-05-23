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У Дніпрі 24 травня весь день діятимуть графіки відключення світла

Сьогодні 19:17
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У Дніпрі 24 травня знову весь день вимикатимуть світло за графіком.

Новости Днепра про У Дніпрі 24 травня весь день діятимуть графіки відключення світла

Графіки погодинних відключень знову діятимуть всю добу 24 травня, повідомили в Укренерго. Вимикатимуть світло і для побутових, і для промислових споживачів. Енергоживлення об’єктів критичної інфраструктури, які виконують функцію життєзабезпечення населення, не обмежується.

В Укренерго кажуть, що причина цілодобових відключень – прогнозована дощова погода та щільна хмарність у більшості регіонів України, що заважає сонячним електростанціям працювати на максимальній потужності. Відповідно, в енергосистемі й в денні години буде наявний дефіцит електроенергії.

Відключення можуть бути застосовані при перевищенні визначених лімітів обсягів споживання, які Диспетчерський центр «Укренерго» щовечора доводить до кожного обленерго. Інформацію, коли саме будуть застосовані відключення у вашому регіоні, можна дізнатись у кабінеті споживача, на офіційних сайтах обленерго, а також на їхніх сторінках у соцмережах, – йдеться у повідомленні. 

Дізнатися свій графік, якщо ви абонент ДТЕК можна ТУТ, а якщо ЦЕК – ТУТ. 

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