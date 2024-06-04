Из-за нехватки света в Днепре возникли проблемы с водой, но не у всех: адреса

В связи с отключением электроэнергии по состоянию на 12:45 снижено давление воды по следующим адресам:
Водоснабжение нормализуется после подачи электроэнергии.
Кроме того, некоторые жители Днепра остались без воды в связи с проведением аварийных работ:
Водоснабжение будет восстановлено в течение дня.
Напомним, ранее мы писали, что в Днепре и области 4 июня весь день не будут выключать свет, но не у всех.
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