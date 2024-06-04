Из-за нехватки света в Днепре возникли проблемы с водой, но не у всех: адреса

КП "Днепроводоканал" сообщил о возникновении проблем с водой на некоторых улицах Днепра.

В связи с отключением электроэнергии по состоянию на 12:45 снижено давление воды по следующим адресам:

улица Янгеля, 21, 22 (верхние этажи);

улица Строителей, 15-А, 19, 19-А;

улица Братьев Воробьев, 36,38,47,49,51,51-А,66 (верхние этажи);

улица Профессора Герасюты, 1;

улица Станокстроителей, 3, 64;

улица Национальной Гвардии, 17, 19 (верхние этажи);

улица Рабочая, 152, 154, 158, 160 (верхние этажи);

проспект Науки, 100 – 124 (верхние этажи).

Водоснабжение нормализуется после подачи электроэнергии.

Кроме того, некоторые жители Днепра остались без воды в связи с проведением аварийных работ:

улица Осенняя, 4, 4-А, 6, 8;

улица Европейская, 13-А;

улица Троицкая, 25-42.

поселок Ясный;

поселок Деевка,1,2 (снижено давление).

Водоснабжение будет восстановлено в течение дня.

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре и области 4 июня весь день не будут выключать свет, но не у всех.

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