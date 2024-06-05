В Днепре на некоторых улицах снова возникли проблемы с водоснабжением: адреса

По состоянию на 09:50 в результате отсутствия электроснабжения пониженное давление подачи воды по следующим адресам:
Давление будет возобновлено после подачи электроэнергии.
Из-за проведения аварийных работ по улице Рабочая,160 снижено давление на верхних этажах по улице Рабочая,152,154,158,160.
Нормативное давление по улице Рабочая будет восстановлено в ближайшее время.
Напомним, сегодня мы писали, что стало известно, кому будут выключать свет в Днепре 5 июня.
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