В Днепре на некоторых улицах снова возникли проблемы с водоснабжением: адреса

КП "Днепроводоканал" сообщил жителям Днепра о проблемах с водой, а также о проведении запланированных работ.

По состоянию на 09:50 в результате отсутствия электроснабжения пониженное давление подачи воды по следующим адресам:

улица Фабрично-Заводская, 20 (верхние этажи);

улица Новокрымская, 1, 3, 4, 5, 7;

проспект Богдана Хмельницкого, 26, 26-А, 28, 28-А, 30, 32.

Давление будет возобновлено после подачи электроэнергии.

Из-за проведения аварийных работ по улице Рабочая,160 снижено давление на верхних этажах по улице Рабочая,152,154,158,160.

Нормативное давление по улице Рабочая будет восстановлено в ближайшее время.

Напомним, сегодня мы писали, что стало известно, кому будут выключать свет в Днепре 5 июня.

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