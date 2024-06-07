В Днепре снова возникли проблемы с водоснабжением: адреса

В результате отключения электроэнергии на некоторых улицах Днепра в очередной раз возникли проблемы с подачей воды.

Коммунальное предприятие «Днепроводоканал» сообщило о снижении давления подачи воды. По состоянию на 13:30 проблемы с водой присутствуют на верхних этажах домов таких улиц:

ул. Братьев Воробьев, 36, 38, 47, 49, 51, 51-А, 66;

ул. Профессора Герасюты, 1;

ул. Станокстроителей, 3, 64;

ул. Рабочая, 71, 73, 75;

ул. Надежды Алексеенко, 108;

ул. Профессора Герасюты, 1, 4;

проспект Дмитрия Яворницкого, 58;

ул. Янгеля, 21, 22;

ул. Строителей, 12, 14, 14-А, 14-Б, 15-А, 19, 19-А;

ул. Рабочая, 152, 154, 158, 160;

ул. Национальной Гвардии, 17, 19;

ул. Фабрично-Заводская, 20;

ул. Новокрымская, 1, 3, 4, 5, 7;

проспект Богдана Хмельницкого, 26, 26-А, 28, 28-А, 30, 32, 34, 36, 38;

улица Фабрично-Заводская, 3, 3-А, 18

Давление нормализуется после подачи электроэнергии.

Также коммунальщиками проводятся аварийные работы, в результате чего отсутствует водоснабжение в домах на улице Джерельной и на переулке Крутая Балка. Кроме этого проводятся аварийные работы по улице Опытная, 68, в поселке Александровка, прекращена подача воды выше указанной улицы.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: