В Днепре снова возникли проблемы с водоснабжением: адреса

Коммунальное предприятие «Днепроводоканал» сообщило о снижении давления подачи воды. По состоянию на 13:30 проблемы с водой присутствуют на верхних этажах домов таких улиц:
Давление нормализуется после подачи электроэнергии.
Также коммунальщиками проводятся аварийные работы, в результате чего отсутствует водоснабжение в домах на улице Джерельной и на переулке Крутая Балка. Кроме этого проводятся аварийные работы по улице Опытная, 68, в поселке Александровка, прекращена подача воды выше указанной улицы.
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