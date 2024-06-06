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В Днепре из-за отключения света снизилось давление подачи воды на ряде улиц: адреса

Сегодня 11:04
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В Днепре в очередной раз возникли проблемы с водоснабжением из-за нехватки электроэнергии.

Новости Днепра про В Днепре из-за отключения света снизилось давление подачи воды на ряде улиц: адреса

О снижении давления подачи воды сообщило коммунальное предприятие «Днепроводоканал». По состоянию на 11 часов проблемы с водой наблюдаются на верхних этажах:

  • ул. Николая Михновского, 2 – 31;
  • переулок Фестивальный, 1 – 31;
  • проспекта Мира, 1 – 95;
  • ул.Березинская, 22 – 61;
  • ул.Юрия Магалевского, 1 – 15;
  • переулок Свободный, 2 –12;
  • ул. Юрия Липы, 1 – 23;
  • ул. Надежды Алексеенко, 104;
  • ул. Донецкое шоссе, 97 – 137;
  • ул. Калиновая, 49, 51, 53, 61, 64, 65, 66, 67, 68, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 81, 82, 82-А, 8 Б, 83, 84, 85, 88, 88-А, 89, 90, 91, 92, 94, 96, 98, 100, 100-А, 102, 104, 106, 108, 112;
  • ул. Галины Мазепы, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 71 — А, 73, 74, 74 — А, 74, 75, 76, 77, 78 , 80, 81, 84, 86, 88, 90, 100;
  • ул. Примерная, 1, 1/1, 1/2, 3,4;
  • ул. Универсальная, 27, 29;
  • ул. Янтарная, 32, 34, 40, 42, 44;
  • переулок Универсальный, 6, 7, 7-А;
  • ул. Василия Тютюнника, 32;
  • ул. Василия Макуха, 1, 3, 5, 6, 11.

Кроме того, сейчас проводятся аварийные работы по улице Генерала Сучкова,2 (поселок Александровка), в результате чего временно остановлено водоснабжение поселка.

Напомним, сегодня мы писали, что в Днепре сегодня света будет больше, но не у всех.

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