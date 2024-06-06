В Днепре из-за отключения света снизилось давление подачи воды на ряде улиц: адреса

О снижении давления подачи воды сообщило коммунальное предприятие «Днепроводоканал». По состоянию на 11 часов проблемы с водой наблюдаются на верхних этажах:
Кроме того, сейчас проводятся аварийные работы по улице Генерала Сучкова,2 (поселок Александровка), в результате чего временно остановлено водоснабжение поселка.
Напомним, сегодня мы писали, что в Днепре сегодня света будет больше, но не у всех.
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