Вода как квас: на Днепропетровщине людям доставили воду странного качества

В Новополье под Кривым Рогом из-за отсутствия водопроводной воды развозят другую, вроде бы питьевую, воду.
Об этом получили сообщение местные СМИ от матери 9-месячного ребенка, получившую данную «продукцию».
Подвозная вода в Новополье. Люди в селе не менее трех дней без водопроводной, но и подвозную использовать – только грязи разводить, — рассказала женщина.
Ранее мы писали, что в Днепре проверяли информацию о взрывчатке в отделении банка.
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