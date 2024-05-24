Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

Вода как квас: на Днепропетровщине людям доставили воду странного качества

Сегодня 12:30
просмотров

На Криворожье жителям поселка доставили воду, похожую на квас. Правда, только по цвету.

Новости Днепра про Вода как квас: на Днепропетровщине людям доставили воду странного качества

В Новополье под Кривым Рогом из-за отсутствия водопроводной воды развозят другую, вроде бы питьевую, воду.

Об этом получили сообщение местные СМИ от матери 9-месячного ребенка, получившую данную «продукцию».

Подвозная вода в Новополье. Люди в селе не менее трех дней без водопроводной, но и подвозную использовать – только грязи разводить, — рассказала женщина.

Ранее мы писали, что в Днепре проверяли информацию о взрывчатке в отделении банка.

Читайте также:

Новости Днепра про Вода как квас: на Днепропетровщине людям доставили воду странного качестваУкраїнська Новости Днепра про Вода как квас: на Днепропетровщине людям доставили воду странного качестваРусский

Автор:


# # #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    В Кривом Роге водитель пожертвовал собой, чтобы не сбить пешехода: детали ДТП
    Новости Днепра
    Сегодня 11:13
    В Кривом Роге водитель пожертвовал собой, чтобы не сбить пешехода: детали ДТП

    В Кривом Роге на Днепропетровщине водитель рискнул собой, чтобы спасли…

    Днепропетровщина – в тройке антилидеров с наибольшим количеством ДТП
    Новости Днепра
    Сегодня 10:07
    Днепропетровщина – в тройке антилидеров с наибольшим количеством ДТП

    Днепропетровщина уже второй год возглавляет тройку областей с наибольшим количеством…

    Утром Никопольщина снова оказалась под ударом врага: есть пострадавшие
    Новости Днепра
    Сегодня 09:20
    Утром Никопольщина снова оказалась под ударом врага: есть пострадавшие

    Сегодня, 24 мая, Никопольщина в очередной раз пострадала от атак…

    На Днепропетровщине за прошедшие сутки огнеборцы ликвидировали 3 масштабных пожара
    Новости Днепра
    Сегодня 08:13
    На Днепропетровщине за прошедшие сутки огнеборцы ликвидировали 3 масштабных пожара

    Вчера, 23 мая, пожарные ликвидировали три масштабных пожара на Днепропетровщине.

    Последние новости

    Графики отключений света в Днепре можно найти в чат-боте ДТЭК: как это сделать
    Графики отключений света в Днепре можно найти в чат-боте ДТЭК: как это сделать

    Теперь найти плановые графики выключения света в Днепре можно в чат-боте ДТЭК. Он работает в Viber и Telegram.

    Сегодня 12:17
    3
    просмотров
    Боец из Днепровской бригады стал чемпионом мира по карате
    Боец из Днепровской бригады стал чемпионом мира по карате

    Военный, который служит в 93-й бригаде Холодный Яр, завоевал две награды на Чемпионате мира по карате.

    Сегодня 11:33
    2
    просмотров
    В Кривом Роге водитель пожертвовал собой, чтобы не сбить пешехода: детали ДТП
    В Кривом Роге водитель пожертвовал собой, чтобы не сбить пешехода: детали ДТП

    В Кривом Роге на Днепропетровщине водитель рискнул собой, чтобы спасли пешехода.

    Сегодня 11:13
    0
    просмотров
    В Днепре возникли проблемы с водоснабжением: адреса
    В Днепре возникли проблемы с водоснабжением: адреса

    Из-за отсутствия электроэнергии КП "Днепроводоканал" сообщил о снижении давления на ряде улиц.

    Сегодня 10:48
    8
    просмотров
    В Днепре проверяли информацию о взрывчатке в отделении банка
    В Днепре проверяли информацию о взрывчатке в отделении банка

    В Днепре снова активизировались псевдоминировщики.

    Сегодня 10:25
    2
    просмотров
    Днепропетровщина – в тройке антилидеров с наибольшим количеством ДТП
    Днепропетровщина – в тройке антилидеров с наибольшим количеством ДТП

    Днепропетровщина уже второй год возглавляет тройку областей с наибольшим количеством ДТП.

    Сегодня 10:07
    2
    просмотров
    Утром Никопольщина снова оказалась под ударом врага: есть пострадавшие
    Утром Никопольщина снова оказалась под ударом врага: есть пострадавшие

    Сегодня, 24 мая, Никопольщина в очередной раз пострадала от атак страны-агрессора.

    Сегодня 09:20
    1
    просмотров
    На Днепропетровщине разыскивают 16-летнего подростка
    На Днепропетровщине разыскивают 16-летнего подростка

    Полиция Павлограда разыскивает 16-летнего Барашкова Артема.

    Сегодня 08:45
    3
    просмотров
    На Днепропетровщине за прошедшие сутки огнеборцы ликвидировали 3 масштабных пожара
    На Днепропетровщине за прошедшие сутки огнеборцы ликвидировали 3 масштабных пожара

    Вчера, 23 мая, пожарные ликвидировали три масштабных пожара на Днепропетровщине.

    Сегодня 08:13
    2
    просмотров
    Работа кипит: в парках Днепра готовятся к лету
    Работа кипит: в парках Днепра готовятся к лету

    Парки Днепра готовят к летнему сезону, убирают, обрезают кусты и прокладывают новые дорожки вместо аварийных.

    Сегодня 07:30
    8
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх