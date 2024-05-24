Вода как квас: на Днепропетровщине людям доставили воду странного качества

На Криворожье жителям поселка доставили воду, похожую на квас. Правда, только по цвету.

В Новополье под Кривым Рогом из-за отсутствия водопроводной воды развозят другую, вроде бы питьевую, воду.

Об этом получили сообщение местные СМИ от матери 9-месячного ребенка, получившую данную «продукцию».

Подвозная вода в Новополье. Люди в селе не менее трех дней без водопроводной, но и подвозную использовать – только грязи разводить, — рассказала женщина.

Ранее мы писали, что в Днепре проверяли информацию о взрывчатке в отделении банка.

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