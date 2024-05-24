Вода наче квас: на Дніпропетровщині людям доставили воду дивної якості - Днепр Инфо
Вода наче квас: на Дніпропетровщині людям доставили воду дивної якості
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Сегодня 12:30

На Криворіжжі мешканцям селища доставили воду, схожу на квас. Щоправда, тільки за кольором.

Новости Днепра про Вода наче квас: на Дніпропетровщині людям доставили воду дивної якості

У Новопіллі під Кривим Рогом наразі через відсутність водопровідної води розвозять іншу, начебто питну, воду.

Про це отримали повідомлення місцеві ЗМІ від матері 9-місячної дитини, яка отримала дану “продукцію”. 

Підвізна вода у Новопіллі. Люди у селі щонайменше три дні без водопровідної, але й підвізну використовувати – лише грязюку розводити, – розповіла жінка.

Раніше ми писали, що у Дніпрі перевіряли інформацію про вибухівку у відділенні банку.

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Новости Днепра про Вода наче квас: на Дніпропетровщині людям доставили воду дивної якостіУкраїнська

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