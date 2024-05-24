Вода наче квас: на Дніпропетровщині людям доставили воду дивної якості

На Криворіжжі мешканцям селища доставили воду, схожу на квас. Щоправда, тільки за кольором.

У Новопіллі під Кривим Рогом наразі через відсутність водопровідної води розвозять іншу, начебто питну, воду.

Про це отримали повідомлення місцеві ЗМІ від матері 9-місячної дитини, яка отримала дану “продукцію”.

Підвізна вода у Новопіллі. Люди у селі щонайменше три дні без водопровідної, але й підвізну використовувати – лише грязюку розводити, – розповіла жінка.

Раніше ми писали, що у Дніпрі перевіряли інформацію про вибухівку у відділенні банку.

Читайте також:

Українська