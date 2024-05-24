У Новопіллі під Кривим Рогом наразі через відсутність водопровідної води розвозять іншу, начебто питну, воду.
Про це отримали повідомлення місцеві ЗМІ від матері 9-місячної дитини, яка отримала дану “продукцію”.
Підвізна вода у Новопіллі. Люди у селі щонайменше три дні без водопровідної, але й підвізну використовувати – лише грязюку розводити, – розповіла жінка.
Раніше ми писали, що у Дніпрі перевіряли інформацію про вибухівку у відділенні банку.
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