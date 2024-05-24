В Днепре 25 и 26 мая популярные трамваи приостановят движение

В Днепре 25 и 26 мая временно не будут работать трамваи №12 и №16.

На выходных в городе будут ремонтировать трамвайную колею по улице Михаила Грушевского. Поэтому трамваи №12 и №16 временно приостановят движение. А от площади Старомостовой до улицы Исполкомовской будет курсировать трамвайный маршрут №7К.

Об этом сообщили в Департаменте транспорта.

Там также отметили, что для комфорта пассажиров будет увеличено количество троллейбусов по маршрутам №8, №9.

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре 24 мая целый день будут действовать графики отключения света.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: