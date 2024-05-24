В Днепре 25 и 26 мая популярные трамваи приостановят движение

На выходных в городе будут ремонтировать трамвайную колею по улице Михаила Грушевского. Поэтому трамваи №12 и №16 временно приостановят движение. А от площади Старомостовой до улицы Исполкомовской будет курсировать трамвайный маршрут №7К.
Об этом сообщили в Департаменте транспорта.
Там также отметили, что для комфорта пассажиров будет увеличено количество троллейбусов по маршрутам №8, №9.
Напомним, ранее мы писали, что в Днепре 24 мая целый день будут действовать графики отключения света.
Читайте также:
Автор:
В Кривом Роге у водителя во время движения машиной произошел…
Вор с опытом придумал оригинальный способ, чтобы угнать авто из…
Теперь найти плановые графики выключения света в Днепре можно в…
Нашествие пчел в Днепре продолжается.
В Кривом Роге у водителя во время движения машиной произошел инсульт.
Главное управление полиции в Днепропетровской области опубликовало сообщение о розыске мужчины.
Вор с опытом придумал оригинальный способ, чтобы угнать авто из гаража.
На Криворожье жителям поселка доставили воду, похожую на квас. Правда, только по цвету.
Теперь найти плановые графики выключения света в Днепре можно в чат-боте ДТЭК. Он работает в Viber и Telegram.
Нашествие пчел в Днепре продолжается.
Военный, который служит в 93-й бригаде Холодный Яр, завоевал две награды на Чемпионате мира по карате.
В Кривом Роге на Днепропетровщине водитель рискнул собой, чтобы спасли пешехода.
Из-за отсутствия электроэнергии КП "Днепроводоканал" сообщил о снижении давления на ряде улиц.
В Днепре снова активизировались псевдоминировщики.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!