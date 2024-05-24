У Дніпрі 25 та 26 травня популярні трамваї призупинять рух

У Дніпрі 25 та 26 травня тимчасово не працюватимуть трамваї №12 та №16.

На вихідних у місті ремонтуватимуть трамвайну колію по вулиці Михайла Грушевського. Через це трамваї №12 та №16 тимчасово призупинять рух. А від площі Старомостової до вулиці Виконкомівської курсуватиме трамвайний маршрут №7К.

Про це повідомили у Департаменті транспорту.

Там також зазначили, що для комфорту пасажирів, буде збільшено кількість тролейбусів за маршрутами №8, №9.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі 24 травня весь день діятимуть графіки відключення світла.

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