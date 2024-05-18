В Днепропетровской области мужчина с ножом напал на военного ТЦК

Сегодня гражданский гражданин совершил вооруженное нападение с применением ножа на сержанта ВСУ.

Об этом сообщают Сухопутные Силы ВС Украины в соцсетях.

Нападение произошло 18 мая в городе Синельниково Днепропетровской области, во время проведения военнослужащими ТЦК и СП мероприятий по оповещению военнообязанных.

Правоохранители уже задержали нападающего.

Открыто уголовное производство по факту препятствования законной деятельности Вооруженных Сил Украины и других военных формирований, а также по факту покушения на убийство. После окончательной квалификации преступления подозреваемому грозит суровое наказание. Напоминаем, что участвующие или организующие оповещения военнообязанных должностные лица ТЦК и СП в соответствии с законодательством являются специальным субъектом, исполняющим служебные обязанности во время правового режима военного положения. Следовательно, оскорбления, сопротивление или препятствование их деятельности будут иметь последствия, а нарушители будут нести административную или уголовную ответственность, — говорится в сообщении Сухоптных Сил.

Пострадавший военнослужащий РТЦК и СП получил ножевое ранение руки. Ему оказали всю необходимую помощь.

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