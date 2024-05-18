Ударил и отобрал гаджет: в Днепре злоумышленнику сообщили о подозрении

Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Днепропетровской области.
16 мая около 18.30 на улице Квартальной в Шевченковском районе подозреваемый ударил 40-летнего мужчину и отобрал у него гаджет. Свидетели происшествия вызвали полицию. Следственные отделения полиции №7 Днепровского районного управления полиции разыскали и задержали 37-летнего ранее судимого местного жителя в порядке статьи 208 УКУ, — говорится в сообщении правоохранителей.
Телефон изъяли у задержанного и отдали владельцу.
Злоумышленники сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 186 (грабеж, совершенный в условиях военного положения) УКУ.
Теперь ему грозит до 10 лет лишения свободы.
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