Ударил и отобрал гаджет: в Днепре злоумышленнику сообщили о подозрении

Полицейские Днепра сообщили о подозрении мужчине, совершившему грабеж на улице города.

Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Днепропетровской области.

16 мая около 18.30 на улице Квартальной в Шевченковском районе подозреваемый ударил 40-летнего мужчину и отобрал у него гаджет. Свидетели происшествия вызвали полицию. Следственные отделения полиции №7 Днепровского районного управления полиции разыскали и задержали 37-летнего ранее судимого местного жителя в порядке статьи 208 УКУ, — говорится в сообщении правоохранителей.

Телефон изъяли у задержанного и отдали владельцу.

Злоумышленники сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 186 (грабеж, совершенный в условиях военного положения) УКУ.

Теперь ему грозит до 10 лет лишения свободы.

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