Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

Ударил и отобрал гаджет: в Днепре злоумышленнику сообщили о подозрении

Сегодня 11:31
просмотров

Полицейские Днепра сообщили о подозрении мужчине, совершившему грабеж на улице города.

Новости Днепра про Ударил и отобрал гаджет: в Днепре злоумышленнику сообщили о подозрении

Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Днепропетровской области.

16 мая около 18.30 на улице Квартальной в Шевченковском районе подозреваемый ударил 40-летнего мужчину и отобрал у него гаджет. Свидетели происшествия вызвали полицию. Следственные отделения полиции №7 Днепровского районного управления полиции разыскали и задержали 37-летнего ранее судимого местного жителя в порядке статьи 208 УКУ, — говорится в сообщении правоохранителей.

Телефон изъяли у задержанного и отдали владельцу.

Злоумышленники сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 186 (грабеж, совершенный в условиях военного положения) УКУ.

Теперь ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Читайте также:

Новости Днепра про Ударил и отобрал гаджет: в Днепре злоумышленнику сообщили о подозренииУкраїнська Новости Днепра про Ударил и отобрал гаджет: в Днепре злоумышленнику сообщили о подозренииРусский

Автор:


# # #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    В бою на Донетчине погиб Герой из Днепропетровской области Константин Рогачев
    Новости Днепра
    Сегодня 10:29
    В бою на Донетчине погиб Герой из Днепропетровской области Константин Рогачев

    В боях за Украину погиб старший солдат Рогачев Константин Вадимович.

    В Днепре ночью на улице Набережная Победы произошло смертельное ДТП
    Новости Днепра
    Сегодня 09:25
    В Днепре ночью на улице Набережная Победы произошло смертельное ДТП

    Днепре сегодня ночью произошла смертельная авария

    Ночью над Днепропетровщиной силы ПВО уничтожили вражеский шахед
    Новости Днепра
    Сегодня 08:24
    Ночью над Днепропетровщиной силы ПВО уничтожили вражеский шахед

    Сегодня ночью враг снова атаковал Днепропетровщину.

    В Днепре на ряде улиц перебои с водой из-за обесточивания
    Новости Днепра
    Вчера 21:16
    В Днепре на ряде улиц перебои с водой из-за обесточивания

    В Днепре в одном из районов снижено давление подачи воды…

    Последние новости

    В бою на Донетчине погиб Герой из Днепропетровской области Константин Рогачев
    В бою на Донетчине погиб Герой из Днепропетровской области Константин Рогачев

    В боях за Украину погиб старший солдат Рогачев Константин Вадимович.

    Сегодня 10:29
    1
    просмотров
    В Днепре ночью на улице Набережная Победы произошло смертельное ДТП
    В Днепре ночью на улице Набережная Победы произошло смертельное ДТП

    Днепре сегодня ночью произошла смертельная авария

    Сегодня 09:25
    11
    просмотров
    Ночью над Днепропетровщиной силы ПВО уничтожили вражеский шахед
    Ночью над Днепропетровщиной силы ПВО уничтожили вражеский шахед

    Сегодня ночью враг снова атаковал Днепропетровщину.

    Сегодня 08:24
    3
    просмотров
    Погода на 18 мая: в Днепре ожидается переменная облачность
    Погода на 18 мая: в Днепре ожидается переменная облачность

    Хорошего дня, друзья!

    Сегодня 06:15
    7
    просмотров
    «Замаскировались» под автопокрышки: жители Днепропетровщины хотели уехать в Молдову в прицепе грузовика
    «Замаскировались» под автопокрышки: жители Днепропетровщины хотели уехать в Молдову в прицепе грузовика

    Мужчины из Днепропетровщины пытались бежать в Молдову.

    Вчера 22:00
    1
    просмотров
    В Днепре на ряде улиц перебои с водой из-за обесточивания
    В Днепре на ряде улиц перебои с водой из-за обесточивания

    В Днепре в одном из районов снижено давление подачи воды из-за обесточивания насосных станций.

    Вчера 21:16
    4
    просмотров
    Из-за ревности: в Каменском женщина посреди улицы убила своего мужа
    Из-за ревности: в Каменском женщина посреди улицы убила своего мужа

    В Каменском на Днепропетровщине женщина из-за ревности убила своего сожителя.

    Вчера 20:50
    5
    просмотров
    Будут ли выключать в Днепре и области электроэнергию в субботу 18 мая
    Будут ли выключать в Днепре и области электроэнергию в субботу 18 мая

    В Укрэнерго сообщили, будут ли выключать свет в субботу 18 мая.

    Вчера 20:10
    6
    просмотров
    В Днепре опровергли новость о приезде сотен военных из других областей для «усиления» ТЦК
    В Днепре опровергли новость о приезде сотен военных из других областей для «усиления» ТЦК

    В соцсетях начали распространять информацию о том, что якобы 18 мая в Днепр прибудут "сотни военных" для "усиления" ТЦК.

    Вчера 19:23
    40
    просмотров
    Толкнул у входа в магазин и забрал сумку: житель Днепра ограбил дедушку
    Толкнул у входа в магазин и забрал сумку: житель Днепра ограбил дедушку

    В Днепре мужчина ограбил 75-летнего дедушку.

    Вчера 18:37
    31
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх