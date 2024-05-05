Ворог вночі атакував Дніпропетровщину “шахедами”: виникли пожежі

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
У когось ще є сумніви щодо любові «старшого брата» «Єдіний народ», «єдіная церковь»? Вночі ворог атакував область “шахедами”. Бійці ПвК «Схід» знищили 12 безпілотників. По одному збили у Криворізькому та Нікопольському районах, ще десять – у Дніпровському, — сказано у дописі очільника ОВА.
У Дніпрі через падіння уламків пошкоджені інфраструктурні об’єкти.
Внаслідок атаки ворожими БПЛА у Дніпрі пошкоджені інфраструктурні об’єкти. Сталося 2 займання за різними адресами, — йдеться у повідомлені пресслужби ДСНС.
У Дніпрі також пошкоджена багатоповерхівка. На щастя, скрізь обійшлося без постраждалих.
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