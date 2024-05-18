Оборонці неба збили ворожий шахед над Дніпропетровщиною

Сили ППО збили ворожий безпілотник.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Оборонці неба приземлили шахед. Ворожу «пташку» вполювали у Камʼянському районі. Кращі, — йдеться у дописі очільника ОВА.

Сьогодні ми писали про те, що вночі ворожий шахед знищили у Павлоградському районі.

Вночі окупанти скеровували на Україну 13 БпЛА типу «Shahed-131/136», усі вони були збиті оборонцями неба.

Сергій Лисак сьогодні також розповів про те, що довкола області вже змонтовані 100% залізобетонних конструкцій на фортифікаційних спорудах.

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