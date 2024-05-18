Оборонці неба збили ворожий шахед над Дніпропетровщиною

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
Оборонці неба приземлили шахед. Ворожу «пташку» вполювали у Камʼянському районі. Кращі, — йдеться у дописі очільника ОВА.
Сьогодні ми писали про те, що вночі ворожий шахед знищили у Павлоградському районі.
Вночі окупанти скеровували на Україну 13 БпЛА типу «Shahed-131/136», усі вони були збиті оборонцями неба.
Сергій Лисак сьогодні також розповів про те, що довкола області вже змонтовані 100% залізобетонних конструкцій на фортифікаційних спорудах.
Читайте також:
Автор:
Криворізькі поліцейські затримали двох наркозбувачів.
У голови Дніпропетровської облради виникли складнощі з авторизацією у додатку…
Поліцейські Дніпра повідомили про підозру чоловіку, який вчинив грабіж на…
В боях за Україну загинув старший солдат Рогачов Костянтин Вадимович.