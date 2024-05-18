Голова Дніпропетровської облради не зміг оновити інформацію у додатку “Резерв +”

У голови Дніпропетровської облради виникли складнощі з авторизацією у додатку "Резерв +".

Про це голова ДОР Микола Лукашук розповів у соцмережах.

Добрий ранок! Спробував оновити інформацію через додаток «Резерв +», але це не працює.Пройти авторизацію не вдалося. Спробував увійти багато разів, але ні, не працює, — йдеться у дописі очільника Дніпропетровської облради.

Користувачі додатка з ОС Android та iOS також скаржаться на некоректну роботу застосунку.

Застосунок надає можливість оперативного оновлення даних та доступу до інформації у реєстрі “Оберіг”.

У Міноборони раніше пояснили, як буде працювати застосунок.

Усі військовозобов’язані віком 18-60 років протягом 60 днів — до 16 липня включно, повинні оновити свої облікові дані: мобільний телефон, фактичне місце проживання та e-mail (за наявності). Під час оновлення даних направлення на ВЛК видаватися не буде. Таке направлення може бути виписане у разі потреби згодом. Оновити дані можна будь-яким із наступних зручних для вас способів. Онлайн – через застосунок “Резерв +”, – сказано у дописі Міноборони.

Можливо складнощі пов’язані із великою кількістю бажаючих оновити свої дані.

Онлайн застосунок “Резерв +” доступний для завантаження на смартфонах через App Store та Google Play Market з 18 травня.

За статистикою магазину Google Play, “Резерв +” вже скачали понад 10 тис користувачів.

Також багато військовозобов’язаних за кордоном поки що не можуть скористатися додатком.

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