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Ворог обстрілював Нікополь протягом дня: постраждала 57-річна жінка

Сьогодні 18:51
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Сьогодні ворог знову гатив по Нікополю.

Новости Днепра про Ворог обстрілював Нікополь протягом дня: постраждала 57-річна жінка

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Протягом дня ворог обстрілював Нікополь. По місту поцілив з артилерії та дронами-камікадзе.Постраждала 57-річна жінка. Її госпіталізували в стані середньої тяжкості. Виникли пожежі у двох домоволодіннях. Вогонь знищив гараж і авто, — йдеться у дописі очільника ОВА.

Був пошкоджений приватний будинок та господарська споруда. Вогнеборці всюди локалізували вогонь.

Понівечені 17 осель та 6 господарських споруд. Побиті гаражі, авто та сонячні панелі. Зачепило і лінію електропередач.

Сьогодні ми писали про те, що вночі над Дніпропетровщиною сили ППО знищили 5 “шахедів”.

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Новости Днепра про Ворог обстрілював Нікополь протягом дня: постраждала 57-річна жінкаУкраїнська Новости Днепра про Ворог обстрілював Нікополь протягом дня: постраждала 57-річна жінкаРусский

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