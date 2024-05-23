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У Дніпрі чоловік хотів стрибнути під автівки з мостика на автовокзалі

Сьогодні 20:44
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Містянин переліз через парапет мостика і збирався стрибнути під машини.

Новости Днепра про У Дніпрі чоловік хотів стрибнути під автівки з мостика на автовокзалі

У четвер, 23 травня, на автовокзалі ледь не трапилася трагедія. Чоловік переліз через огорожу мостика через який їдуть автобуси, і звісився з краю, маючи намір стрибнути вниз. 

За словами очевидців, поліцейські, які патрулювали територію, негайно кинулися до місця події, схопили чоловіка за руки й утримали його від падіння вниз.

Коли правоохоронці підбігли до містянина, його тіло вже звисало з мосту, під яким курсували рейсові автобуси. Якби не патрульні, то чоловік міг би або тяжко травмуватися, або розбитися на смерть. 

Потерпілого передали фахівцям, які надали йому першу допомогу. Нині чоловік під наглядом лікарів та психологів. 

Новости Днепра про У Дніпрі чоловік хотів стрибнути під автівки з мостика на автовокзалі

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Новости Днепра про У Дніпрі чоловік хотів стрибнути під автівки з мостика на автовокзаліУкраїнська

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