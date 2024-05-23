Батьки залишили на старших дітей: у Дніпрі 1,5 річний малюк наодинці відправився у мандрівку містом

У Дніпрі патрульні повернули додому маленького мандрівника.

Зранку 23 травня, на вулиці Новокримській небайдужі громадяни виявили 1,5 річного хлопчика, який перебував на вулиці сам. Люди відразу зателефонували правоохоронцям.

Патрульний екіпаж негайно прибув на місце події. Поліцейські опитали людей, що проживають поруч і з’ясували, де мешкає дитина та зателефонували її батькам. Ті прибули і пояснили, що залишили сина на старших дітей, а самі поїхали з дому. Втім діти не помітили, як найменший самостійно вийшов із дому.

З батьками патрульні провели профілактичну бесіду та сповістили про вказану подію співробітників ювенальної превенції.

Шановні батьки, не залишайте своїх дітей без нагляду, завжди контролюйте їхнє місцеперебування. Бережіть найдорожчих, – йдеться у повідомленні патрульної поліції.

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