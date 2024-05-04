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У Дніпрі ретро-трамвай зіткнувся з автівкою служби таксі Uklon

Сьогодні 14:53
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Сьогодні у Дніпрі на проспекті Дмитра Яворницького сталася аварія.

Новости Днепра про У Дніпрі ретро-трамвай зіткнувся з автівкою служби таксі Uklon

Про це повідомляє “Інформатор”.

Інцидент трапився сьогодні, о 13 годині. Між собою зіткнулися ретро-трамвай та Renault служби таксі Uklon.

За попередньою інформацією, трамвай рухався у напрямку центра міст, а водій таксі хотів заїхати на троуар.

На місце прибули поліцейські, які з’ясовують деталі аварії. У ДТП ніхто не отримав серйозних травм.

Сьогодні ми писали про те, що внаслідок ворожої атаки без світла у Дніпропетровській області залишаються 5,2 тисячі абонентів.

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Новости Днепра про У Дніпрі ретро-трамвай зіткнувся з автівкою служби таксі UklonУкраїнська

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