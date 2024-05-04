В Днепре ретро-трамвай столкнулся с автомобилем службы такси Uklon

Об этом сообщает «Информатор».
Инцидент произошел сегодня, в 13.00. Между собой столкнулись ретро-трамвай и Renault службы такси Uklon.
По предварительной информации, трамвай двигался в направлении центра городов, а водитель такси хотел заехать на троуар.
На место прибыли полицейские, выясняющие детали аварии. В ДТП никто не получил серьезных травм.
Сегодня мы писали о том, что в результате вражеской атаки без света в Днепропетровской области остаются 5,2 тысячи абонентов.
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