Защитники неба сбили вражеский шахед над Днепропетровщиной

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.
Защитники неба приземлили шахед. Вражескую «птичку» подстрелили в Каменском районе. Лучшие, — говорится в сообщении главы ОВА.
Сегодня мы писали о том, что ночью вражеский шахед был уничтожен в Павлоградском районе.
Ночью оккупанты направляли на Украину 13 БпЛА типа «Shahed-131/136», все они были сбиты защитниками неба.
Сергей Лысак сегодня также рассказал о том, что вокруг области уже смонтированы 100% железобетонных конструкций на фортификационных сооружениях.
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